Зеленский создал Всеукраинскую экономическую платформу "Сделано в Украине": за что будет отвечать
Президент Украины Зеленский основал Всеукраинскую экономическую платформу "Сделано в Украине" для налаживания диалога между властью и бизнесом, продвижения украинских товаров и улучшения инвестиционного климата в стране. Платформа также направлена на поддержку возвращения граждан, перемещенных в результате вооруженной агрессии.
Украина и Франция перешли к разработке проекта двустороннего соглашения по безопасности
Украина и Франция провели очередной раунд переговоров по заключению двустороннего соглашения по безопасности, сообщает Офис Президента Украины. Они начали детализацию проекта соглашения и договорились о дальнейших переговорах.
МККК о падении Ил-76: если в авиакатастрофе погибли украинские пленные, рф должна вернуть их тела как можно быстрее
Александр Власенко, представитель Международного комитета Красного Креста в Украине, заявляет, что все погибшие украинские военнопленные со сбитого Ил-76 должны быть возвращены в Украину. МККК получил гражданские запросы на информацию о 17 000 пропавших без вести.
В Броварах Киевской области горит многоэтажка, есть пострадавшая
В многоэтажке в Броварах Киевской области горит квартира, известна одна жертва - владелец квартиры. Причина пожара сейчас выясняется, а усилия по тушению продолжаются.
Буданов встретился с родными военнопленных, которые могли быть на ИЛ-76
Начальник Главного управления разведки Министерства обороны Украины Кирилл Буданов встретился с родственниками украинских военнопленных, которые могли находиться на борту российского самолета Ил-76М, который недавно разбился. Он заявил, что пока нет достоверной информации о пассажирах самолета, а заявление России о перевозке 65 украинских военнопленных для обмена требует дальнейшего расследования.
В Кропивницком прогремели взрывы - СМИ
В Кропивницком прогремели взрывы на фоне воздушной тревоги. Как сообщается, ранее вблизи города был замечен вражеский беспилотник.
Тройное ДТП на Киевщине: Hyundai выехал на встречную полосу, а затем слетел в кювет
Водитель Hyundai Elantra в Киевской области не справился с управлением, столкнулся с двумя автомобилями на встречной полосе, после чего слетел в кювет, в результате чего один человек погиб. Расследование продолжается.
В Украине создали Совет по вопросам поддержки предпринимательства: стал известен его состав
Президент Украины Владимир Зеленский создал Совет по поддержке предпринимательства в условиях военного положения. Целью Совета является консолидация усилий государства и бизнеса, развитие предпринимательского потенциала, обеспечение права на предпринимательскую деятельность в условиях военного положения, а также содействие эффективному взаимодействию между государством и субъектами хозяйствования.
Криобанки не будут утилизировать замороженный биоматериал погибших военных: в Минздраве заверили, что вопрос решат срочно
Министерство здравоохранения Украины работает над тем, чтобы срочно урегулировать законодательство, которое сейчас обязывает криобанки утилизировать замороженные биоматериалы погибших военнослужащих.
В Авдеевке врага нет. Ситуация под контролем ВСУ - Цехоцкий
По словам офицера Сергея Цегоцкого, украинские военные удерживают контроль над Авдеевкой без присутствия российских войск, несмотря на то, что они активно накапливают резервы поблизости. Российские войска проводят разведывательно-подрывные мероприятия, чтобы выявить слабые места в украинской обороне.