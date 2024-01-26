Зеленский создал Всеукраинскую экономическую платформу "Сделано в Украине": за что будет отвечать

Президент Украины подписал Указ №31/2024 О Всеукраинской экономической платформе "Сделано в Украине". Документ опубликован на сайте Офиса президента, передает УНН.

Детали

Отмечается, что платформу создали с целью обеспечения эффективного диалога и объединения усилий власти и бизнеса для преодоления вызовов и последствий, вызванных вооруженной агрессией.

Кроме того, платформа поможет стимулировать деловую активность украинских производителей, популяризировать и продвигать украинский продукт, улучшать инвестиционный климат, создавать экономические условия для восстановления, модернизации и роста экономики Украины.

Также платформа "Сделано в Украине" будет поощрять возвращение граждан Украины, которые вынужденно покинули Родину в результате вооруженной агрессии.

Дополнение

Всеукраинскую экономическую платформу "Сделано в Украине" основали под патронатом Президента Украины для постоянной коммуникации и координации взаимодействия государственных органов, представителей релокованих предприятий, отечественного бизнеса (крупного, среднего, малого), общественных объединений предпринимателей, иностранных инвесторов, политических деятелей, ученых, экспертов.

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Указом поручено Офису Президента Украины, Кабинету Министров Украины, областным государственным администрациям совместно с общественными объединениями предпринимателей, экспертами:

представить в двухнедельный срок концепцию и структуру функционирования Всеукраинской экономической платформы "Сделано в Украине";

обеспечить в течение месяца начало работы Всеукраинской экономической платформы "Сделано в Украине".

Указ вступает в силу со дня его опубликования 26 января 2024 года