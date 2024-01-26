Зеленський створив Всеукраїнську економічну платформу "Зроблено в Україні": за що відповідатиме
Київ • УНН
Президент України Зеленський започаткував Всеукраїнську економічну платформу "Зроблено в Україні" для налагодження діалогу між владою та бізнесом, просування українських товарів та покращення інвестиційного клімату в країні. Платформа також спрямована на підтримку повернення громадян, переміщених внаслідок збройної агресії.
Президент України підписав Указ №31/2024 Про Всеукраїнську економічну платформу "Зроблено в Україні". Документ опублікований на сайті Офісу президента, передає УНН.
Деталі
Зазначається, що платформу створили з метою забезпечення ефективного діалогу та об'єднання зусиль влади і бізнесу для подолання викликів та наслідків, спричинених збройною агресією.
Окрім того, платформа допоможе стимулювати ділову активність українських виробників, популяризувати та просувати український продукт, покращувати інвестиційний клімат, створювати економічні умови для відновлення, модернізації і зростання економіки України.
Також платформа "Зроблено в Україні" заохочуватиме повернення громадян України, які вимушено залишили Батьківщину внаслідок збройної агресії.
Доповнення
Всеукраїнську економічну платформу "Зроблено в Україні" започаткували під патронатом Президента України для постійної комунікації та координації взаємодії державних органів, представників релокованих підприємств, вітчизняного бізнесу (великого, середнього, малого), громадських об'єднань підприємців, іноземних інвесторів, політичних діячів, вчених, експертів.
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Указом доручено Офісу Президента України, Кабінету Міністрів України, обласним державним адміністраціям спільно з громадськими об'єднаннями підприємців, експертами:
- представити у двотижневий термін концепцію та структуру функціонування Всеукраїнської економічної платформи "Зроблено в Україні";
- забезпечити протягом місяця початок роботи Всеукраїнської економічної платформи "Зроблено в Україні".
Указ набирає чинності з дня його опублікування 26 січня 2024 року