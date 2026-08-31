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The Economist

Зеленский сменил временно исполняющего обязанности главы Госпогранслужбы

Киев • УНН

 • 1018 просмотра

Вадима Ченчика назначили временно исполняющим обязанности главы Госпогранслужбы. Валерия Вавринюка освободили от исполнения этих обязанностей.

Зеленский сменил временно исполняющего обязанности главы Госпогранслужбы
Вадим Ченчик. Фото: dpsu.gov.ua

Президент Украины Владимир Зеленский сменил временно исполняющего обязанности главы Госпогранслужбы, говорится в президентских указах №836/2026 и №837/2026 от 31 августа, пишет УНН.

Заместителю главы Государственной пограничной службы Украины Ченчику Вадиму Николаевичу временно исполнять обязанности главы Государственной пограничной службы Украины

- говорится в одном из указов.

Предыдущим указом Президент освободил Валерия Вавринюка от временного исполнения обязанностей главы Государственной пограничной службы Украины.

Зеленский назначил временным главой Госпогранслужбы первого заместителя Вавринюка04.01.26, 17:39 • 103570 просмотров

Справочно

Вадим Ченчик назначен заместителем главы Государственной пограничной службы Украины 9 сентября 2019 года.

Родился 15 ноября 1972 года в поселке Катеринополь Черкасской области.

С августа 1994 года по август 1996 года – проходил военную службу на офицерских должностях в 23-й отдельной аэромобильной бригаде и в Оршанецком учебном пограничном отряде Пограничных войск Украины. С июня 1998 года по ноябрь 2011 года – проходил службу на первичных и руководящих должностях в оперативно-розыскных подразделениях Харьковского пограничного отряда Восточного регионального управления Государственной пограничной службы Украины. С ноября 2011 года по февраль 2014 года – проходил службу на руководящих должностях в Восточном региональном управлении Государственной пограничной службы Украины.

С февраля по сентябрь 2014 года – начальник Мостисского пограничного отряда Западного регионального управления Государственной пограничной службы Украины. С сентября 2014 года по февраль 2015 года – начальник Мукачевского пограничного отряда Западного регионального управления Государственной пограничной службы Украины. С февраля 2015 года по май 2016 года – помощник начальника регионального управления по международному сотрудничеству и погранично-представительской работе – начальник сектора международного сотрудничества и погранично-представительской работы Восточного регионального управления Государственной пограничной службы Украины.

С августа 2019 года – заместитель начальника штаба по пограничной службе – начальник отдела пограничной службы штаба Восточного регионального управления Государственной пограничной службы Украины. С августа по сентябрь 2019 года – временно исполняющий обязанности директора Департамента оперативной деятельности Администрации Государственной пограничной службы Украины.

Награжден медалью "За военную службу Украине".

Имеет двух сыновей.

Юлия Шрамко

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Украина