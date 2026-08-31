Вадим Ченчик. Фото: dpsu.gov.ua

Президент Украины Владимир Зеленский сменил временно исполняющего обязанности главы Госпогранслужбы, говорится в президентских указах №836/2026 и №837/2026 от 31 августа, пишет УНН.

Заместителю главы Государственной пограничной службы Украины Ченчику Вадиму Николаевичу временно исполнять обязанности главы Государственной пограничной службы Украины - говорится в одном из указов.



Предыдущим указом Президент освободил Валерия Вавринюка от временного исполнения обязанностей главы Государственной пограничной службы Украины.

Зеленский назначил временным главой Госпогранслужбы первого заместителя Вавринюка

Справочно

Вадим Ченчик назначен заместителем главы Государственной пограничной службы Украины 9 сентября 2019 года.

Родился 15 ноября 1972 года в поселке Катеринополь Черкасской области.

С августа 1994 года по август 1996 года – проходил военную службу на офицерских должностях в 23-й отдельной аэромобильной бригаде и в Оршанецком учебном пограничном отряде Пограничных войск Украины. С июня 1998 года по ноябрь 2011 года – проходил службу на первичных и руководящих должностях в оперативно-розыскных подразделениях Харьковского пограничного отряда Восточного регионального управления Государственной пограничной службы Украины. С ноября 2011 года по февраль 2014 года – проходил службу на руководящих должностях в Восточном региональном управлении Государственной пограничной службы Украины.

С февраля по сентябрь 2014 года – начальник Мостисского пограничного отряда Западного регионального управления Государственной пограничной службы Украины. С сентября 2014 года по февраль 2015 года – начальник Мукачевского пограничного отряда Западного регионального управления Государственной пограничной службы Украины. С февраля 2015 года по май 2016 года – помощник начальника регионального управления по международному сотрудничеству и погранично-представительской работе – начальник сектора международного сотрудничества и погранично-представительской работы Восточного регионального управления Государственной пограничной службы Украины.

С августа 2019 года – заместитель начальника штаба по пограничной службе – начальник отдела пограничной службы штаба Восточного регионального управления Государственной пограничной службы Украины. С августа по сентябрь 2019 года – временно исполняющий обязанности директора Департамента оперативной деятельности Администрации Государственной пограничной службы Украины.

Награжден медалью "За военную службу Украине".

Имеет двух сыновей.