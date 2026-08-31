Вадим Ченчик. Фото: dpsu.gov.ua

Президент України Володимир Зеленський змінив тимчасового очільника Держприкордонслужби, ідеться в президентський указах №836/2026 і №837/2026 від 31 серпня, пише УНН.

Заступнику голови Державної прикордонної служби України Ченчику Вадиму Миколайовичу тимчасово виконувати обов’язки Голови Державної прикордонної служби України - ідеться в одному з указів.



Попереднім указом Президент увільнив Валерія Вавринюка від тимчасового виконання обовʼязків голови Державної прикордонної служби України.

Зеленський призначив тимчасовим очільником Держприкордонслужби першого заступника Вавринюка

Довідково

Вадим Ченчик призначений заступником голови Державної прикордонної служби України 9 вересня 2019 року.

Народився 15 листопада 1972 року в селищі Катеринопіль Черкаської області.

З серпня 1994 року по серпень 1996 року – проходив військову службу на офіцерських посадах у 23 окремій аеромобільній бригаді та в Оршанецькому навчальному прикордонному загоні Прикордонних військ України. З червня 1998 року по листопад 2011 року – проходив службу на первинних та керівних посадах в оперативно-розшукових підрозділах Харківського прикордонного загону Східного регіонального управління Державної прикордонної служби України. З листопада 2011 року по лютий 2014 року – проходив службу на керівних посадах в Східному регіональному управлінні Державної прикордонної служби України.

З лютого по вересень 2014 року – начальник Мостиського прикордонного загону Західного регіонального управління Державної прикордонної служби України. З вересня 2014 року по лютий 2015 року – начальник Мукачівського прикордонного загону Західного регіонального управління Державної прикордонної служби України. З лютого 2015 року по травень 2016 року – помічник начальника регіонального управління з міжнародного співробітництва та прикордонно-представницької роботи – начальник сектору міжнародного співробітництва та прикордонно-представницької роботи Східного регіонального управління Державної прикордонної служби України.

З серпня 2019 року – заступник начальника штабу з прикордонної служби – начальник відділу прикордонної служби штабу Східного регіонального управління Державної прикордонної служби України. З серпня по вересень 2019 року – тимчасово виконуючий обов’язки директора Департаменту оперативної діяльності Адміністрації Державної прикордонної служби України.

Нагороджений медаллю "За військову службу Україні".

Має двох синів.