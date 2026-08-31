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Financial Times

Зеленський змінив тимчасового очільника Держприкордонслужби

Київ • УНН

 • 226 перегляди

Вадима Ченчика призначили тимчасовим головою Держприкордонслужби. Валерія Вавринюка увільнили від виконання цих обов’язків.

Зеленський змінив тимчасового очільника Держприкордонслужби
Вадим Ченчик. Фото: dpsu.gov.ua

Президент України Володимир Зеленський змінив тимчасового очільника Держприкордонслужби, ідеться в президентський указах №836/2026 і №837/2026 від 31 серпня, пише УНН.

Заступнику голови Державної прикордонної служби України Ченчику Вадиму Миколайовичу тимчасово виконувати обов’язки Голови Державної прикордонної служби України

- ідеться в одному з указів.

Попереднім указом Президент увільнив Валерія Вавринюка від тимчасового виконання обовʼязків голови Державної прикордонної служби України.

Зеленський призначив тимчасовим очільником Держприкордонслужби першого заступника Вавринюка 04.01.26, 17:39 • 103570 переглядiв

Довідково

Вадим Ченчик призначений заступником голови Державної прикордонної служби України 9 вересня 2019 року.

Народився 15 листопада 1972 року в селищі Катеринопіль Черкаської області.

З серпня 1994 року по серпень 1996 року – проходив військову службу на офіцерських посадах у 23 окремій аеромобільній бригаді та в Оршанецькому навчальному прикордонному загоні Прикордонних військ України. З червня 1998 року по листопад 2011 року – проходив службу на первинних та керівних посадах в оперативно-розшукових підрозділах Харківського прикордонного загону Східного регіонального управління Державної прикордонної служби України. З листопада 2011 року по лютий 2014 року – проходив службу на керівних посадах в Східному регіональному управлінні Державної прикордонної служби України.

З лютого по вересень 2014 року – начальник Мостиського прикордонного загону Західного регіонального управління Державної прикордонної служби України. З вересня 2014 року по лютий 2015 року – начальник Мукачівського прикордонного загону Західного регіонального управління Державної прикордонної служби України. З лютого 2015 року по травень 2016 року – помічник начальника регіонального управління з міжнародного співробітництва та прикордонно-представницької роботи – начальник сектору міжнародного співробітництва та прикордонно-представницької роботи Східного регіонального управління Державної прикордонної служби України.

З серпня 2019 року – заступник начальника штабу з прикордонної служби – начальник відділу прикордонної служби штабу Східного регіонального управління Державної прикордонної служби України. З серпня по вересень 2019 року – тимчасово виконуючий обов’язки директора Департаменту оперативної діяльності Адміністрації Державної прикордонної служби України.

Нагороджений медаллю "За військову службу Україні".

Має двох синів.

Юлія Шрамко

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