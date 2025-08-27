Зеленский: с деталями гарантий безопасности есть ускорение, пора организовывать формат для разговора лидеров, но РФ дает негативные сигналы

Украина и союзники ускоряются в определении деталей в рамках работы над архитектурой гарантий безопасности для Украины, отметил Президент Владимир Зеленский, подчеркнув, что "уже пора организовывать и формат для разговора лидеров, чтобы определить ключевые акценты и сроки", но россияне дают негативные сигналы, пишет УНН.

Детали

Зеленский сделал такое заявление по итогам переговоров с президентом Финляндии Александром Стуббом, которые назвал "очень хорошими - как и всегда". "Координируем наши позиции ради более весомых результатов", - указал Президент.

Наши команды активно готовят архитектуру сильных и многосторонних гарантий безопасности для Украины, все вовлечены: европейцы, американцы, другие наши партнеры в коалиции желающих. Военные командующие, министры обороны, советники по вопросам безопасности - на разных уровнях готовим компоненты будущей безопасности. Ускоряемся в определении деталей. Уже пора организовывать и формат для разговора лидеров, чтобы определить ключевые акценты и сроки - сообщил Зеленский.

"Важное направление – отношения с Соединенными Штатами, максимальная содержательность в этих отношениях. Сейчас россияне, к сожалению, дают негативные сигналы относительно встреч и дальнейшего развития событий", - отметил Президент.

И заметил, что вражеские удары по нашим городам и селам продолжаются. "Ежедневно новые жертвы. россияне будут считаться только с сильным давлением в ответ на все это. Давление нужно. Рассчитываем на это. Нужны шаги именно со стороны россии - шаги к реальной дипломатии", - указал Зеленский.

"Алекс, спасибо тебе за конструктив и советы, и буду рад видеть с визитом в Киеве", - подытожил Президент.

