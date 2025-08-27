Зеленский: с деталями гарантий безопасности есть ускорение, пора организовывать формат для разговора лидеров, но РФ дает негативные сигналы

$41.400.03
07:59
рф ночью атаковала энергетику в шести областях - Минэнерго
07:35
Как без стресса вернуться к работе после отпуска: 7 проверенных советов
27 августа, 01:39
Спецпредставитель президента США сообщил, хочет ли Путин завершить войну в Украине
26 августа, 16:15
Правительство разрешило выезд за границу мужчинам в возрасте от 18 до 22 лет
26 августа, 14:13
Магнитные бури в сентябре 2025: даты и советы для метеочувствительных
Эксклюзив
26 августа, 12:42
Испытание на прочность: как украинская авиация остается конкурентоспособной в условиях войны
26 августа, 10:16
Атакующие действия ВСУ вывели из строя 17% нефтеперерабатывающих мощностей России
Эксклюзив
26 августа, 11:32
Антигосударственный законопроект Кузьминых: как "реформы" нардепа уничтожают аптеки и играют на руку фармгигантам
Эксклюзив
26 августа, 11:23
Прощай, лето: какая погода ожидает украинцев осенью 2025 года
26 августа, 06:24
Учебный год 2025: какие изменения в образовательной программе ожидают школьников
Главная
Политика
Война в Украине
Экономика
Общество
Криминал и ЧП
Наши за границей
Новости Мира
Киев
Киевская область
Здоровье
Технологии
Спорт
Культура
Лайфхаки
УНН Lite
Авто
Образование
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Финансы
Кулинар
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Виткофф встретится с представителями Украины в Нью-Йорке на этой неделе - Reuters
26 августа, 23:58
ВСУ сорвали летнее наступление россиян: сколько территории Украины оккупировано
27 августа, 02:20
Похищенный нацистами более 80 лет назад портрет найден на сайте риелтора в Аргентине
03:18
Президент Финляндии призывает бить по российской военной машине
05:54
Ливан представит план по разоружению "Хезболлы" уже на этой неделе - Reuters
06:24
Как без стресса вернуться к работе после отпуска: 7 проверенных советов
07:35
Президенту направлены на подпись законы о Defence City: откроются ли новые перспективы для украинской оборонной промышленности и авиации?
Эксклюзив
26 августа, 17:12
Вкусные и питательные блюда из картофеля: топ рецептов для каждого стола
26 августа, 14:05
Испытание на прочность: как украинская авиация остается конкурентоспособной в условиях войны
Эксклюзив
26 августа, 12:42
Антигосударственный законопроект Кузьминых: как "реформы" нардепа уничтожают аптеки и играют на руку фармгигантам
Эксклюзив
26 августа, 11:32
Дональд Трамп
Владимир Зеленский
Стив Уиткофф
Нарендра Моди
Даррен Аронофски
Украина
Соединённые Штаты
Израиль
Германия
Индия
Жена Брюса Уиллиса рассказала о «самом сложном решении», которое ей пришлось принять в отношении мужа
08:14
Тейлор Свифт и Трэвис Келси объявили о помолвке после двух лет отношений
26 августа, 17:52
Netflix отменил «Побережье» — один из самых популярных сериалов года
26 августа, 13:17
"Поймать с поличным": Даррен Аронофски снял новый триллер с Остином Батлером
26 августа, 10:03
Неизвестное явление зафиксировали ночью в небе над Украиной
26 августа, 06:39
Беспилотный летательный аппарат
Нефть
Доллар США
Боеприпасы
Гривна

Зеленский: с деталями гарантий безопасности есть ускорение, пора организовывать формат для разговора лидеров, но РФ дает негативные сигналы

Киев • УНН

 • 32 просмотра

Украина и союзники ускоряют разработку архитектуры гарантий безопасности. Президент Зеленский отмечает, что уже пора организовывать разговор лидеров, но россияне дают негативные сигналы.

Зеленский: с деталями гарантий безопасности есть ускорение, пора организовывать формат для разговора лидеров, но РФ дает негативные сигналы

Украина и союзники ускоряются в определении деталей в рамках работы над архитектурой гарантий безопасности для Украины, отметил Президент Владимир Зеленский, подчеркнув, что "уже пора организовывать и формат для разговора лидеров, чтобы определить ключевые акценты и сроки", но россияне дают негативные сигналы, пишет УНН.

Детали

Зеленский сделал такое заявление по итогам переговоров с президентом Финляндии Александром Стуббом, которые назвал "очень хорошими - как и всегда". "Координируем наши позиции ради более весомых результатов", - указал Президент.

Наши команды активно готовят архитектуру сильных и многосторонних гарантий безопасности для Украины, все вовлечены: европейцы, американцы, другие наши партнеры в коалиции желающих. Военные командующие, министры обороны, советники по вопросам безопасности - на разных уровнях готовим компоненты будущей безопасности. Ускоряемся в определении деталей. Уже пора организовывать и формат для разговора лидеров, чтобы определить ключевые акценты и сроки

- сообщил Зеленский.

"Важное направление – отношения с Соединенными Штатами, максимальная содержательность в этих отношениях. Сейчас россияне, к сожалению, дают негативные сигналы относительно встреч и дальнейшего развития событий", - отметил Президент.

И заметил, что вражеские удары по нашим городам и селам продолжаются. "Ежедневно новые жертвы. россияне будут считаться только с сильным давлением в ответ на все это. Давление нужно. Рассчитываем на это. Нужны шаги именно со стороны россии - шаги к реальной дипломатии", - указал Зеленский.

"Алекс, спасибо тебе за конструктив и советы, и буду рад видеть с визитом в Киеве", - подытожил Президент.

Зеленский - Трампу: нужно усиление санкций в случае срыва трехсторонней встречи или уклонения рф от честного окончания войны
16.08.25, 13:37

Юлия Шрамко

ПолитикаНовости Мира
Александр Стабб
Финляндия
Владимир Зеленский
Соединённые Штаты
Украина
Киев
Харьков