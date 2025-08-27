$41.400.03
рф уночі атакувала енергетику у шести областях - Міненерго
07:35 • 10307 перегляди
Як без стресу повернутися до роботи після відпустки: 7 перевірених порад
27 серпня, 01:39 • 15679 перегляди
Cпецпредставник президента США повідомив, чи хоче путін завершити війну в Україні
26 серпня, 16:15 • 87137 перегляди
Уряд дозволив виїзд за кордон чоловікам віком від 18 до 22 років
26 серпня, 14:13 • 59544 перегляди
Магнітні бурі у вересні 2025: дати та поради для метеочутливих
Ексклюзив
26 серпня, 12:42 • 129039 перегляди
Випробування на стійкість: як українська авіація залишається конкурентоспроможною в умовах війни
26 серпня, 10:16 • 146585 перегляди
Атакуючі дії ЗСУ вивели з ладу 17% нафтопереробних потужностей росії
Ексклюзив
26 серпня, 11:32 • 148209 перегляди
Антидержавний законопроєкт Кузьміних: як "реформи" нардепа знищують аптеки і грають на руку фармгігантам
Ексклюзив
26 серпня, 11:23 • 58385 перегляди
Прощавай літо: яка погода очікує на українців восени 2025 року
26 серпня, 06:24 • 153828 перегляди
Навчальний рік 2025: які зміни у освітній програмі очікують на школярів
Зеленський: з деталями безпекових гарантій є прискорення, час організовувати формат для розмови лідерів, але рф дає негативні сигнали

Київ • УНН

Україна та союзники прискорюють розробку архітектури гарантій безпеки. Президент Зеленський зазначає, що вже час організовувати розмову лідерів, але росіяни дають негативні сигнали.

Україна і союзники прискорюються у визначенні деталей у межах роботи над архітектурою гарантій безпеки для України, зазначив Президент Володимир Зеленський, наголосивши, що "вже час організовувати й формат для розмови лідерів, щоб визначити ключові акценти та строки", але росіяни дають негативні сигнали, пише УНН.

Деталі

Зеленський зробив таку заяву за підсумками переговорів з президентом Фінляндії Александром Стуббом, яку назвав "дуже хорошою - як і завжди". "Координуємо наші позиції заради більш вагомих результатів", - вказав Президент.

Наші команди активно готують архітектуру сильних і багатосторонніх гарантій безпеки для України, всі залучені: європейці, американці, інші наші партнери в коаліції охочих. Військові командувачі, міністри оборони, радники з питань безпеки - на різних рівнях готуємо компоненти майбутньої безпеки. Прискорюємось у визначенні деталей. Уже час організовувати й формат для розмови лідерів, щоб визначити ключові акценти та строки

- повідомив Зеленський.

"Важливий напрям – відносини зі Сполученими Штатами, максимальна змістовність у цих відносинах. Зараз росіяни, на жаль, дають негативні сигнали щодо зустрічей і подальшого розвитку подій", - зазначив Президент.

І зауважив, що ворожі удари по наших містах і селах тривають. "Щодня нові жертви. росіяни зважатимуть тільки на сильний тиск у відповідь на все це. Тиск потрібен. Розраховуємо на це. Потрібні кроки саме з боку росії - кроки до реальної дипломатії", - вказав Зеленський.

"Алексе, дякую тобі за конструктив і поради, та буду радий бачити з візитом у Києві", - підсумував Президент.

Юлія Шрамко

