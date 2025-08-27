Зеленський: з деталями безпекових гарантій є прискорення, час організовувати формат для розмови лідерів, але рф дає негативні сигнали
Київ • УНН
Україна та союзники прискорюють розробку архітектури гарантій безпеки. Президент Зеленський зазначає, що вже час організовувати розмову лідерів, але росіяни дають негативні сигнали.
Україна і союзники прискорюються у визначенні деталей у межах роботи над архітектурою гарантій безпеки для України, зазначив Президент Володимир Зеленський, наголосивши, що "вже час організовувати й формат для розмови лідерів, щоб визначити ключові акценти та строки", але росіяни дають негативні сигнали, пише УНН.
Деталі
Зеленський зробив таку заяву за підсумками переговорів з президентом Фінляндії Александром Стуббом, яку назвав "дуже хорошою - як і завжди". "Координуємо наші позиції заради більш вагомих результатів", - вказав Президент.
Наші команди активно готують архітектуру сильних і багатосторонніх гарантій безпеки для України, всі залучені: європейці, американці, інші наші партнери в коаліції охочих. Військові командувачі, міністри оборони, радники з питань безпеки - на різних рівнях готуємо компоненти майбутньої безпеки. Прискорюємось у визначенні деталей. Уже час організовувати й формат для розмови лідерів, щоб визначити ключові акценти та строки
"Важливий напрям – відносини зі Сполученими Штатами, максимальна змістовність у цих відносинах. Зараз росіяни, на жаль, дають негативні сигнали щодо зустрічей і подальшого розвитку подій", - зазначив Президент.
І зауважив, що ворожі удари по наших містах і селах тривають. "Щодня нові жертви. росіяни зважатимуть тільки на сильний тиск у відповідь на все це. Тиск потрібен. Розраховуємо на це. Потрібні кроки саме з боку росії - кроки до реальної дипломатії", - вказав Зеленський.
"Алексе, дякую тобі за конструктив і поради, та буду радий бачити з візитом у Києві", - підсумував Президент.
