Зеленський: з деталями безпекових гарантій є прискорення, час організовувати формат для розмови лідерів, але рф дає негативні сигнали

Україна і союзники прискорюються у визначенні деталей у межах роботи над архітектурою гарантій безпеки для України, зазначив Президент Володимир Зеленський, наголосивши, що "вже час організовувати й формат для розмови лідерів, щоб визначити ключові акценти та строки", але росіяни дають негативні сигнали, пише УНН.

Зеленський зробив таку заяву за підсумками переговорів з президентом Фінляндії Александром Стуббом, яку назвав "дуже хорошою - як і завжди". "Координуємо наші позиції заради більш вагомих результатів", - вказав Президент.

Наші команди активно готують архітектуру сильних і багатосторонніх гарантій безпеки для України, всі залучені: європейці, американці, інші наші партнери в коаліції охочих. Військові командувачі, міністри оборони, радники з питань безпеки - на різних рівнях готуємо компоненти майбутньої безпеки. Прискорюємось у визначенні деталей. Уже час організовувати й формат для розмови лідерів, щоб визначити ключові акценти та строки