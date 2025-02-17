Зеленский: россия специально атаковала ЧАЭС

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что атака российского беспилотника на Чернобыльскую атомную электростанцию не была случайной. Об этом он сказал в интервью NBC News, передает УНН.

Детали

По мнению Владимира Зеленского, удар в день открытия Мюнхенской конференции по безопасности является сознательным сигналом от кремля и очередным проявлением агрессии.

"Он пытается показать, что для него это не имеет значения. Что бы вы ни решили по безопасности, он может сделать то, что захочет...Сорок стран строили его в течение многих лет, и он просто направил туда дрон специально для этого саркофага. Вы думаете, что такой человек хочет мира?", - заявил Зеленский.

Напомним

В ночь на 14 февраля российский ударный дрон с фугасной частью повредил защитное укрытие на ЧАЭС. Пожар потушили, радиационный фон не изменился, но повреждения укрытия оцениваются как существенные.

После удара российского дрона по Чернобыльской АЭС уровень радиации на объекте 16 февраля остается в пределах нормы.

МАГАТЭ сделало заявление по поводу удара российского дрона по ЧАЭС