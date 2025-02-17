Зеленський: росія спеціально атакувала ЧАЕС

Президент України Володимир Зеленський заявив, що атака російського безпілотника на Чорнобильську атомну електростанцію не була випадковою. Про це він сказав в інтерв’ю NBC News, передає УНН.

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На думку Володимира Зеленського, удар у день відкриття Мюнхенської конференції з безпеки є свідомим сигналом від кремля та черговим проявом агресії.

"Він намагається показати, що для нього це не має значення. Що б ви не вирішили щодо безпеки, він може зробити те, що захоче…Сорок країн будували його протягом багатьох років, і він просто скерував туди дрон спеціально для цього саркофагу. Ви думаєте, що така людина хоче миру?", – заявив Зеленський.

Нагадаємо

У ніч проти 14 лютого російський ударний дрон з фугасною частиною пошкодив захисне укриття на ЧАЕС. Пожежу загасили, радіаційний фон не змінився, але пошкодження укриття оцінюються як суттєві.

Після удару російського дрона по Чорнобильській АЕС рівень радіації на об’єкті 16 лютого залишається в межах норми.

МАГАТЕ зробило заяву з приводу удару російського дрона по ЧАЕС