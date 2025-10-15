Зеленский рассказал о заседании Ставки: дипломатические удары и дальнобойность в центре внимания
Президент Зеленский в вечернем видеообращении рассказал о результатах заседания Ставки верховного главнокомандующего и о предстоящей встрече с президентом США в Вашингтоне.
Президент Украины Владимир Зеленский провел заседание Ставки верховного главнокомандующего и в вечернем обращении рассказал о его результатах и дальнейших планах. Главным вопросом стало наращивание потенциала дипстрайков и дальнобойного оружия, что существенно влияет на военный потенциал России, пишет УНН.
Детали
Сегодня на Ставке были производители нашего оружия и те, кто его применяет: Вооруженные Силы, специальные службы, разведка. Главная задача – масштабировать возможности украинских дальнобойных систем. Потенциал для этого есть, а совместный разговор всех участников очень помогает
Президент также сообщил, что украинская сторона уже подготовила "домашнюю работу" для будущей встречи с президентом США Дональдом Трампом, в частности военную и экономическую части. По его словам, повестка дня встречи "очень содержательная", а сотрудничество с Соединенными Штатами может приблизить завершение войны.
Сейчас украинская делегация – Премьер-министр, руководитель Офиса Президента, заместитель министра иностранных дел и посол Украины в США – проводит встречи на уровне правительственных и оборонных компаний США, в частности производителей противовоздушной обороны и энергетических компаний, готовя почву для переговоров между лидерами обоих государств. Зеленский поблагодарил команду за проделанную работу и отметил ее значение для усиления международной поддержки Украины.
