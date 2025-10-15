Зеленський розповів про засідання Ставки: дипломатичні удари та далекобійність у центрі уваги
Київ • УНН
Президент Зеленський у вечірньому відеозверненні розповів про результати засідання Ставки верховного головнокомандувача та про майбутню зустріч із президентом США у Вашингтоні.
Президент України Володимир Зеленський провів засідання Ставки верховного головнокомандувача та у вечірньому зверненні розповів про його результати й подальші плани. Головним питанням стало нарощування потенціалу дипстрайків і далекобійної зброї, що суттєво впливає на військовий потенціал росії, пише УНН.
Деталі
Сьогодні на Ставці були виробники нашої зброї і ті, хто її застосовує: Збройні Сили, спеціальні служби, розвідка. Головне завдання – масштабувати можливості українських далекобійних систем. Потенціал для цього є, а спільна розмова всіх учасників дуже допомагає
Президент також повідомив, що українська сторона вже підготувала "домашню роботу" для майбутньої зустрічі з президентом США Дональдом Трампом, зокрема військову та економічну частини. За його словами, порядок денний зустрічі "дуже змістовний", а співпраця зі Сполученими Штатами може наблизити завершення війни.
Наразі українська делегація – Прем’єр-міністр, керівник Офісу Президента, заступник міністра закордонних справ та посол України у США – проводить зустрічі на рівні урядових та оборонних компаній США, зокрема виробників протиповітряної оборони та енергетичних компаній, готуючи ґрунт для переговорів між лідерами обох держав. Зеленський подякував команді за проведену роботу та відзначив її значення для посилення міжнародної підтримки України.
