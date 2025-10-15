Зеленський розповів про засідання Ставки: дипломатичні удари та далекобійність у центрі уваги

$41.750.14
48.240.10
ukenru
15 жовтня, 10:41 • 16181 перегляди
Комітет Ради підтримав законопроєкт про "податок на OLX"
Ексклюзив
15 жовтня, 10:14 • 31506 перегляди
Другий місяць без рішення: розгляд скарги на закриття справи проти головного юриста НБУ Зими знову зірвався
15 жовтня, 09:25 • 26068 перегляди
Зеленський призначив в.о. голови Дніпропетровської ОДА: що про нього відомо
15 жовтня, 09:00 • 26474 перегляди
Зеленський утворив Одеську МВА і призначив її очільником Лисака
15 жовтня, 08:32 • 23713 перегляди
Близько 4,5 тисячі нових штрафів щомісяця: ТЦК активізували перевірки військового обліку – інфографікаPhoto
Ексклюзив
15 жовтня, 08:03 • 18685 перегляди
Зґвалтування 14-річної дівчини на Закарпатті: захист розповів, на якому етапі розгляд апеляції на вирок хлопцям
15 жовтня, 07:49 • 17776 перегляди
рф тричі за тиждень атакувала газову інфраструктуру України, уночі вдарила по ТЕЦ - Нафтогаз
Ексклюзив
15 жовтня, 07:17 • 34187 перегляди
Всесвітній день боротьби з раком молочної залози: як проявляється хвороба, її діагностика та профілактикаPhoto
15 жовтня, 07:08 • 34206 перегляди
ФК "Незламні" з Харкова: як ампфутбол допомагає ветеранам долати ізоляцію
15 жовтня, 06:15 • 13857 перегляди
Генштаб підтвердив повторне ураження нафтового терміналу у Феодосії та удар по інших об'єктах окупантів
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київська область
Київська область
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+6°
1.8м/с
71%
754мм
Популярнi новини
Польща ліквідує Центральне антикорупційне бюро: чому це тривожний сигнал для НАБУ15 жовтня, 08:15 • 38509 перегляди
Одеську МВА очолить голова Дніпропетровської ОВА Лисак - ЗМІ15 жовтня, 08:31 • 22606 перегляди
Штрафи за невикористання водіями ременів безпеки зросли в 10 разів - Нацполіція15 жовтня, 09:06 • 18386 перегляди
Тихе полювання: які гриби збирати в жовтні та як не переплутати їх з отруйними "двійниками"Photo15 жовтня, 11:45 • 19841 перегляди
Новий план стримування рф: у Європі готують спільне переозброєння дронами та ППО - Вloomberg15 жовтня, 11:46 • 9212 перегляди
Публікації
Тихе полювання: які гриби збирати в жовтні та як не переплутати їх з отруйними "двійниками"Photo15 жовтня, 11:45 • 19971 перегляди
Польща ліквідує Центральне антикорупційне бюро: чому це тривожний сигнал для НАБУ15 жовтня, 08:15 • 38627 перегляди
Всесвітній день боротьби з раком молочної залози: як проявляється хвороба, її діагностика та профілактикаPhoto
Ексклюзив
15 жовтня, 07:17 • 34200 перегляди
ФК "Незламні" з Харкова: як ампфутбол допомагає ветеранам долати ізоляцію15 жовтня, 07:08 • 34220 перегляди
Легендарні "янголи" Victoria’s Secret знову на подіумі: коли й де дивитися шоуVideo15 жовтня, 05:50 • 59632 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Марк Рютте
Денис Шмигаль
Андрій Єрмак
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Польща
Німеччина
Державний кордон України
Реклама
УНН Lite
Актор Ченнінг Татум та його кохана Інка Вільямс вразили пристрасним поцілунком на прем'єрі фільму: фотоPhoto15:48 • 2862 перегляди
Бренд Skims Кім Кардаш'ян презентував трусики з накладним лобковим волоссямPhoto15 жовтня, 00:05 • 61153 перегляди
Емма Вотсон відпочиває в Пізі з невідомим чоловіком після спростування заручинPhoto14 жовтня, 13:19 • 40160 перегляди
Щур зупинив матч Уельс-Бельгія: Куртуа та Де Брюйне були в епіцентрі сюрреалістичного дійстваPhoto14 жовтня, 13:05 • 42301 перегляди
Тейлор Свіфт анонсує документальний серіал про свій останній турPhoto13 жовтня, 15:39 • 49192 перегляди
Актуальне
Дипломатка
Фільм
The New York Times
Eurofighter Typhoon
Серіали

Зеленський розповів про засідання Ставки: дипломатичні удари та далекобійність у центрі уваги

Київ • УНН

 • 962 перегляди

Президент Зеленський у вечірньому відеозверненні розповів про результати засідання Ставки верховного головнокомандувача та про майбутню зустріч із президентом США у Вашингтоні.

Зеленський розповів про засідання Ставки: дипломатичні удари та далекобійність у центрі уваги

Президент України Володимир Зеленський провів засідання Ставки верховного головнокомандувача та у вечірньому зверненні розповів про його результати й подальші плани. Головним питанням стало нарощування потенціалу дипстрайків і далекобійної зброї, що суттєво впливає на військовий потенціал росії, пише УНН.

Деталі

Сьогодні на Ставці були виробники нашої зброї і ті, хто її застосовує: Збройні Сили, спеціальні служби, розвідка. Головне завдання – масштабувати можливості українських далекобійних систем. Потенціал для цього є, а спільна розмова всіх учасників дуже допомагає 

– зазначив Зеленський.

Президент також повідомив, що українська сторона вже підготувала "домашню роботу" для майбутньої зустрічі з президентом США Дональдом Трампом, зокрема військову та економічну частини. За його словами, порядок денний зустрічі "дуже змістовний", а співпраця зі Сполученими Штатами може наблизити завершення війни.

Міноборони США підготувало план передачі Україні ракет Tomahawk – очікується остаточне рішення Трампа – NYT15.10.25, 17:53 • 1560 переглядiв

Наразі українська делегація – Прем’єр-міністр, керівник Офісу Президента, заступник міністра закордонних справ та посол України у США – проводить зустрічі на рівні урядових та оборонних компаній США, зокрема виробників протиповітряної оборони та енергетичних компаній, готуючи ґрунт для переговорів між лідерами обох держав. Зеленський подякував команді за проведену роботу та відзначив її значення для посилення міжнародної підтримки України.

Українська делегація доповіла Президенту про перші результати переговорів у Вашингтоні - Єрмак15.10.25, 18:45 • 1224 перегляди

Степан Гафтко

Політика
Війна в Україні
Дипломатка
Офіс Президента України
Міністерство оборони США
Вашингтон
Дональд Трамп
Андрій Єрмак
Володимир Зеленський
Сполучені Штати Америки
Україна