Зеленский расширил состав СНБО: кто стал новым членом совета

ukenru
Зеленский анонсировал выгодные контакты для мужчин 18-24 лет в ВСУ
7 февраля, 21:01 • 102492 просмотра

Зеленский анонсировал выгодные контакты для мужчин 18-24 лет в ВСУ

Трамп анонсировал возможную встречу с Зеленским на следующей неделе
7 февраля, 18:07 • 109884 просмотра

Трамп анонсировал возможную встречу с Зеленским на следующей неделе

Эксклюзив
В ВР прокомментировали ситуацию с нардепами-беглецами и сидящими в СИЗО
7 февраля, 16:05 • 114622 просмотра

В ВР прокомментировали ситуацию с нардепами-беглецами и сидящими в СИЗО

Ротации, новые правила контрактов, отмена срочной службы: в Украине планируют изменить правила военной службы
7 февраля, 14:58 • 118643 просмотра

Ротации, новые правила контрактов, отмена срочной службы: в Украине планируют изменить правила военной службы

Эксклюзив
Скандальный законопроект об информации из реестров: глава антикоррупционного комитета ВР поставила под сомнение его целесообразность
7 февраля, 14:19 • 112913 просмотра

Скандальный законопроект об информации из реестров: глава антикоррупционного комитета ВР поставила под сомнение его целесообразность

Неделя моды в Нью-Йорке: Pantone объявил цвета и Marc Jacobs удивил показом
7 февраля, 11:29 • 133857 просмотра

Неделя моды в Нью-Йорке: Pantone объявил цвета и Marc Jacobs удивил показом

МВФ готовится к новой миссии: Украина может получить $900 млн после следующего пересмотра
7 февраля, 09:05 • 109228 просмотра

МВФ готовится к новой миссии: Украина может получить $900 млн после следующего пересмотра

Эксклюзив
Астролог раскрыла идеальные подарки на День святого Валентина для всех знаков
7 февраля, 07:42 • 128662 просмотра

Астролог раскрыла идеальные подарки на День святого Валентина для всех знаков

Трамп готов усилить санкции против россии для завершения войны в Украине - Келлог
7 февраля, 07:23 • 112025 просмотра

Трамп готов усилить санкции против россии для завершения войны в Украине - Келлог

Эксклюзив
Чистая манипуляция: эксперт о попытке Думы переложить вину за провалы АРМА
6 февраля, 17:32 • 141863 просмотра

Чистая манипуляция: эксперт о попытке Думы переложить вину за провалы АРМА

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Популярные новости
В Киеве громко: ПВО сбивает вражеские дроны

В Киеве громко: ПВО сбивает вражеские дроны

7 февраля, 23:26 • 29950 просмотра
российский Ростов-на-Дону атакуют беспилотники

российский Ростов-на-Дону атакуют беспилотники

8 февраля, 00:39 • 68335 просмотра
Глава МИД Чехии рассказал Келлогу, что делать с Украиной

Глава МИД Чехии рассказал Келлогу, что делать с Украиной

8 февраля, 01:26 • 83136 просмотра
Зеленский назначил нового представителя Украины в Дунайской Комиссии

Зеленский назначил нового представителя Украины в Дунайской Комиссии

03:06 • 77360 просмотра
Пентагон объявил планы Хегсета на встречу "Рамштайн" по Украине

Пентагон объявил планы Хегсета на встречу "Рамштайн" по Украине

04:00 • 76295 просмотра
публикации
После "розыска активов из космоса" глава АРМА Дума взялась за "социальную стабильность" предприятий

После "розыска активов из космоса" глава АРМА Дума взялась за "социальную стабильность" предприятий

7 февраля, 14:36 • 117120 просмотра
Несмотря на уголовное дело главный юрист НБУ продолжает находиться на должности: имидж регулятора под угрозой

Несмотря на уголовное дело главный юрист НБУ продолжает находиться на должности: имидж регулятора под угрозой

7 февраля, 12:55 • 123710 просмотра
Неделя моды в Нью-Йорке: Pantone объявил цвета и Marc Jacobs удивил показом

Неделя моды в Нью-Йорке: Pantone объявил цвета и Marc Jacobs удивил показом

7 февраля, 11:29 • 133857 просмотра
Дело Лиева и пулеметы: в чем заключается подозрение?

Дело Лиева и пулеметы: в чем заключается подозрение?

6 февраля, 09:32 • 198522 просмотра
Дума vs Transparency International: глава АРМА нашла виновных в проблемах с конфискованными активами?

Дума vs Transparency International: глава АРМА нашла виновных в проблемах с конфискованными активами?

5 февраля, 17:28 • 210688 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Актуальные места
Реклама
УНН Lite
FROLOV создал образ для финалиста нацотбора Евровидения KHAYAT

FROLOV создал образ для финалиста нацотбора Евровидения KHAYAT

7 февраля, 16:21 • 101105 просмотра
Коктейли на 14 февраля: как сделать вечер еще более особенным

Коктейли на 14 февраля: как сделать вечер еще более особенным

7 февраля, 14:46 • 106351 просмотра
Астролог раскрыла идеальные подарки на День святого Валентина для всех знаков

Астролог раскрыла идеальные подарки на День святого Валентина для всех знаков
Эксклюзив

7 февраля, 07:42 • 128666 просмотра
Британец сорвал джекпот EuroMillions: сумма выигрыша впечатляет

Британец сорвал джекпот EuroMillions: сумма выигрыша впечатляет

7 февраля, 07:12 • 125999 просмотра
От создателей "нельзя мочить манту": как чиновник лесхоза распространил опасный миф о бешенстве

От создателей "нельзя мочить манту": как чиновник лесхоза распространил опасный миф о бешенстве

6 февраля, 18:39 • 114762 просмотра
Актуальное
Зеленский расширил состав СНБО: кто стал новым членом совета

Зеленский расширил состав СНБО: кто стал новым членом совета

Киев  •  УНН

 • 11525 просмотра

Read in English

Президент Украины подписал указ о введении министра здравоохранения Виктора Ляшко в состав СНБО. Ляшко занимает должность министра с мая 2021 года, а ранее был главным санитарным врачом.

Президент Украины Владимир Зеленский ввел в состав Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) министра здравоохранения Виктора Ляшко. Об этом говорится в указе №79/2025 от 7 февраля, передает УНН.

Детали

"... ввести в персональный состав Совета национальной безопасности и обороны Украины Ляшко Виктора Кирилловича - министра здравоохранения Украины", - говорится в указе.

Справочно

Виктор Ляшко - министр здравоохранения, назначен на эту должность в мае 2021 года. До этого занимал должность заместителя министра здравоохранения, а в 2020 году - главный санитарный врач Украины.

Напомним

Президент Украины Владимир Зеленский недавно уже менял состав СНБО. В него введен глава Государственной службы финансового мониторинга Филипп Пронин.

Павел Башинский

Павел Башинский

политика
sovet-natsionalnoi-bezopasnosti-i-oboroni-ukrainiСовет национальной безопасности и обороны Украины
volodymyr-zelenskyiВладимир Зеленский
ukrainaУкраина

Обратиться по вопросам размещения рекламы