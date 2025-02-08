Зеленский расширил состав СНБО: кто стал новым членом совета
Киев • УНН
Президент Украины подписал указ о введении министра здравоохранения Виктора Ляшко в состав СНБО. Ляшко занимает должность министра с мая 2021 года, а ранее был главным санитарным врачом.
Президент Украины Владимир Зеленский ввел в состав Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) министра здравоохранения Виктора Ляшко. Об этом говорится в указе №79/2025 от 7 февраля, передает УНН.
Детали
"... ввести в персональный состав Совета национальной безопасности и обороны Украины Ляшко Виктора Кирилловича - министра здравоохранения Украины", - говорится в указе.
Справочно
Виктор Ляшко - министр здравоохранения, назначен на эту должность в мае 2021 года. До этого занимал должность заместителя министра здравоохранения, а в 2020 году - главный санитарный врач Украины.
Напомним
Президент Украины Владимир Зеленский недавно уже менял состав СНБО. В него введен глава Государственной службы финансового мониторинга Филипп Пронин.