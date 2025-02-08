Зеленський розширив склад РНБО: хто став новим членом ради
Київ • УНН
Президент України підписав указ про введення міністра охорони здоров'я Віктора Ляшка до складу РНБО. Ляшко обіймає посаду міністра з травня 2021 року, а раніше був головним санітарним лікарем.
Президент України Володимир Зеленський увів до складу Ради національної безпеки і оборони (РНБО) міністра охорони здоров'я Віктора Ляшка. Про це йдеться в указі №79/2025 від 7 лютого, передає УНН.
Деталі
"... увести до персонального складу Ради національної безпеки і оборони України Ляшка Віктора Кириловича - міністра охорони здоров'я України", - йдеться в указі.
Довідково
Віктор Ляшко - міністр охорони здоров'я, призначений на цю посаду в травні 2021 року. До цього обіймав посаду заступника міністра охорони здоров'я, а у 2020 році - головний санітарний лікар України.
Нагадаємо
Президент України Володимир Зеленський нещодавно вже змінював склад РНБО. До неї введено голову Державної служби фінансового моніторингу Філіпа Проніна.