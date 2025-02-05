Зеленський змінив склад РНБО

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Президент України включив голову Держфінмоніторингу Філіпа Проніна до складу РНБО. Пронін має значний досвід роботи у фінансових структурах та раніше очолював Полтавську ОВА.

Президент України Володимир Зеленський змінив склад Ради національної безпеки і оборони (РНБО). До неї введено голову Державної служби фінансового моніторингу Філіпа Проніна. Про це повідомляє УНН з посиланням на указ, опублікований на сайті Президента України.

…увести до персонального складу Ради національної безпеки і оборони України Проніна Філіпа Євгеновича - голову Державної служби фінансового моніторингу України

- ідеться в указі.

Доповнення

Кабмін призначив Проніна очільником Держслужби фінмоніторингу в грудні 2024 року. 

Перед цим Пронін був очільником Полтавської ОВА. До цього Пронін працював заступником голови Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів (АРМА).

До слова, Пронін вже працював у структурі Держслужби фінмоніторингу. З 2010 по 2017 рік він був заступником начальника управління аналізу ризиків та типологічних досліджень департаменту фінансових розслідувань, заступник директора департаменту - начальником управління аналізу ризиків та типологічних досліджень департаменту фінансових розслідувань Державної служби фінансового моніторингу України.

Зазначимо, що Ігор Черкаський очолював Держслужбу фінмоніторингу з 2014 року та був призначений на цю посаду ще за часів прем’єрства Арсенія Яценюка.

Анна Мурашко

Анна Мурашко

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