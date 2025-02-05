Зеленский изменил состав СНБО

Президент Украины Владимир Зеленский изменил состав Совета национальной безопасности и обороны (СНБО). В него введен глава Государственной службы финансового мониторинга Филипп Пронин. Об этом сообщает УНН со ссылкой на указ, опубликованный на сайте Президента Украины.

...ввести в персональный состав Совета национальной безопасности и обороны Украины Пронина Филиппа Евгеньевича - председателя Государственной службы финансового мониторинга Украины - говорится в указе.

Дополнение

Кабмин назначил Пронина главой Госслужбы финмониторинга в декабре 2024 года.

Перед этим Пронин был главой Полтавской ОГА. До этого Пронин работал заместителем председателя Национального агентства Украины по вопросам выявления, розыска и управления активами, полученными от коррупционных и других преступлений (АРМА).

К слову, Пронин уже работал в структуры Госслужбы финмониторинга. С 2010 по 2017 год он был заместителем начальника управления анализа рисков и типологических исследований департамента финансовых расследований, заместитель директора департамента - начальником управления анализа рисков и типологических исследований департамента финансовых расследований Государственной службы финансового мониторинга Украины.

Отметим, что Игорь Черкасский возглавлял Госслужбу финмониторинга с 2014 года и был назначен на эту должность еще во времена премьерства Арсения Яценюка.