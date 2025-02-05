Зеленский изменил состав СНБО

ukenru
Трамп: США ведут «очень конструктивные переговоры по Украине»
06:49 • 13136 просмотра

Трамп: США ведут «очень конструктивные переговоры по Украине»

Зеленский озвучил потери Украины и рф в войне
4 февраля, 21:04 • 101154 просмотра

Зеленский озвучил потери Украины и рф в войне

Эксклюзив
Китайский ИИ DeepSeek прошел проверку маркетов, но неизвестно, что у него "под капотом" - Минцифры
4 февраля, 16:05 • 107956 просмотра

Китайский ИИ DeepSeek прошел проверку маркетов, но неизвестно, что у него "под капотом" - Минцифры

Эксклюзив
Дума использует АРМА для пиара и давления на бизнес - эксперт
4 февраля, 15:48 • 109641 просмотра

Дума использует АРМА для пиара и давления на бизнес - эксперт

Редкоземельные ресурсы Украины: почему в них заинтересован Трамп и какая выгода для нашей страны
4 февраля, 15:16 • 109792 просмотра

Редкоземельные ресурсы Украины: почему в них заинтересован Трамп и какая выгода для нашей страны

Зеленский анонсировал изменения в системе военной авиации: дал задание министру обороны
4 февраля, 15:03 • 105351 просмотра

Зеленский анонсировал изменения в системе военной авиации: дал задание министру обороны

Ryanair готовится к возобновлению полетов в Украину: какие условия
4 февраля, 13:18 • 102804 просмотра

Ryanair готовится к возобновлению полетов в Украину: какие условия

Эксклюзив
Финансовые вопросы в отношениях: как решать конфликты и поддерживать партнера
4 февраля, 12:11 • 101606 просмотра

Финансовые вопросы в отношениях: как решать конфликты и поддерживать партнера

Мексика и Канада на паузе, а против Китая сегодня начинают действовать пошлины: как реагируют мировые рынки
4 февраля, 11:53 • 126055 просмотра

Мексика и Канада на паузе, а против Китая сегодня начинают действовать пошлины: как реагируют мировые рынки

Будет координировать западную помощь: командующий войсками ОК «Юг» уходит с должности
4 февраля, 08:00 • 112724 просмотра

Будет координировать западную помощь: командующий войсками ОК «Юг» уходит с должности

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Популярные новости
Зеленский: Украина не пойдет на компромиссы по территориям, но готова к дипломатии

Зеленский: Украина не пойдет на компромиссы по территориям, но готова к дипломатии

4 февраля, 21:28 • 53718 просмотра
Пастор продавал верующим собственную криптовалюту и обманул их на $5,9 млн

Пастор продавал верующим собственную криптовалюту и обманул их на $5,9 млн

4 февраля, 23:33 • 41409 просмотра
Спецтрибунал для рф: в Совете Европы сформулировали основные элементы юридического текста

Спецтрибунал для рф: в Совете Европы сформулировали основные элементы юридического текста

5 февраля, 00:46 • 59263 просмотра
Во Франции будут судить хирурга, подозреваемого в изнасиловании сотен детей

Во Франции будут судить хирурга, подозреваемого в изнасиловании сотен детей

02:23 • 43869 просмотра
Комитет Сената США поддержал кандидатуру Габбард на должность директора нацразведки

Комитет Сената США поддержал кандидатуру Габбард на должность директора нацразведки

02:54 • 26900 просмотра
публикации
Мексика и Канада на паузе, а против Китая сегодня начинают действовать пошлины: как реагируют мировые рынки

Мексика и Канада на паузе, а против Китая сегодня начинают действовать пошлины: как реагируют мировые рынки

4 февраля, 11:53 • 126055 просмотра
Редкоземельные металлы Украины, которые потребовал Трамп в обмен на помощь: что о них известно

Редкоземельные металлы Украины, которые потребовал Трамп в обмен на помощь: что о них известно

4 февраля, 08:45 • 144517 просмотра
Нацотбор на Евровидение-2025: когда смотреть, порядок выступлений и кто сейчас фаворит

Нацотбор на Евровидение-2025: когда смотреть, порядок выступлений и кто сейчас фаворит

3 февраля, 15:14 • 173713 просмотра
Роскошная забывчивость: как помощник Гетманцева Сокур 8 лет "не замечал" сожительницу

Роскошная забывчивость: как помощник Гетманцева Сокур 8 лет "не замечал" сожительницу
Эксклюзив

3 февраля, 12:50 • 166727 просмотра
Сотрудничество Броваров и Эрлангена: партнерство, которое укрепляет общины

Сотрудничество Броваров и Эрлангена: партнерство, которое укрепляет общины

3 февраля, 09:00 • 166523 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Актуальные места
Реклама
УНН Lite
Мел Си намекнула на возможное воссоединение Spice Girls к 30-летию «Wannabe»

Мел Си намекнула на возможное воссоединение Spice Girls к 30-летию «Wannabe»

4 февраля, 15:09 • 101298 просмотра
Marvel показала первый трейлер "Фантастической четверки" с Педро Паскалем

Marvel показала первый трейлер "Фантастической четверки" с Педро Паскалем

4 февраля, 14:43 • 101225 просмотра
Байден подписал контракт с голливудским агентством: что это значит

Байден подписал контракт с голливудским агентством: что это значит

4 февраля, 13:01 • 103533 просмотра
"Это были лучшие свидания в жизни": Александр "Терен" и Инна Белень заявили о разрыве

"Это были лучшие свидания в жизни": Александр "Терен" и Инна Белень заявили о разрыве

4 февраля, 10:49 • 115121 просмотра
Джастин Балдони эмоционально и финансово опустошен из-за судебной волокиты с Блейк Лайвли

Джастин Балдони эмоционально и финансово опустошен из-за судебной волокиты с Блейк Лайвли

4 февраля, 10:14 • 114706 просмотра
Актуальное
Зеленский изменил состав СНБО

Зеленский изменил состав СНБО

Киев  •  УНН

 • 4549 просмотра

Read in English

Президент Украины включил главу Госфинмониторинга Филиппа Пронина в состав СНБО. Пронин имеет значительный опыт работы в финансовых структурах и ранее возглавлял Полтавскую ОГА.

Президент Украины Владимир Зеленский изменил состав Совета национальной безопасности и обороны (СНБО). В него введен глава Государственной службы финансового мониторинга Филипп Пронин. Об этом сообщает УНН со ссылкой на указ, опубликованный на сайте Президента Украины.

...ввести в персональный состав Совета национальной безопасности и обороны Украины Пронина Филиппа Евгеньевича - председателя Государственной службы финансового мониторинга Украины

- говорится в указе.

Дополнение

Кабмин назначил Пронина главой Госслужбы финмониторинга в декабре 2024 года. 

Перед этим Пронин был главой Полтавской ОГА. До этого Пронин работал заместителем председателя Национального агентства Украины по вопросам выявления, розыска и управления активами, полученными от коррупционных и других преступлений (АРМА).

К слову, Пронин уже работал в структуры Госслужбы финмониторинга. С 2010 по 2017 год он был заместителем начальника управления анализа рисков и типологических исследований департамента финансовых расследований, заместитель директора департамента - начальником управления анализа рисков и типологических исследований департамента финансовых расследований Государственной службы финансового мониторинга Украины.

Отметим, что Игорь Черкасский возглавлял Госслужбу финмониторинга с 2014 года и был назначен на эту должность еще во времена премьерства Арсения Яценюка.

Анна Мурашко

Анна Мурашко

политика
sovet-natsionalnoi-bezopasnosti-i-oboroni-ukrainiСовет национальной безопасности и обороны Украины
volodymyr-zelenskyiВладимир Зеленский
ukrainaУкраина

Обратиться по вопросам размещения рекламы