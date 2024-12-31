Кабмін призначив Проніна очільником Держслужби фінмоніторингу
Київ • УНН
Філіп Пронін став новим головою Державної служби фінансового моніторингу, змінивши Ігоря Черкаського. Перед цим Пронін очолював Полтавську ОВА та працював в АРМА.
Кабінет міністрів звільнив Ігоря Черкаського з посади голови Державної служби фінансового моніторингу, а замість нього призначив колишнього очільника Полтавської обласної військової адміністрації Філіпа Проніна. Про це повідомив представник уряду у Верховній Раді Тарас Мельничук в Telegram, передає УНН.
Деталі
Як повідомив Мельничук, уряд звільнив Ігоря Черкаського з посади голови Держслужби фінмоніторингу, а новим очільником призначено Філіпа Проніна.
Доповнення
Сьогодні, 30 грудня, Президент України Володимир Зеленський підписав указ про звільнення Філіпа Проніна з посади очільника Полтавської ОВА.
Перед цим уряд погодив звільнення начальника Київської ОВА Руслана Кравченка і очільника Полтавської обласної військової адміністрації Філіпа Проніна.
В жовтні 2023 року Зеленський указом Президента № 686/2023 призначив Проніна очільником Полтавської ОВА. До цього Пронін працював заступником голови Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів (АРМА).
До слова, Пронін вже працював у структури Держслужби фінмоніторингу. З 2010 по 2017 рік він був заступником начальника управління аналізу ризиків та типологічних досліджень департаменту фінансових розслідувань, заступник директора департаменту – начальником управління аналізу ризиків та типологічних досліджень департаменту фінансових розслідувань Державної служби фінансового моніторингу України.
Зазначимо, що Ігор Черкаський очолював Держслужбу фінмоніторингу з 2014 року та був призначений на цю посаду ще за часів прем’єрства Арсенія Яценюка.