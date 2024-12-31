Кабмин назначил Пронина главой Госслужбы финмониторинга

Кабинет министров уволил Игоря Черкасского с должности главы Государственной службы финансового мониторинга, а вместо него назначил бывшего главу Полтавской областной военной администрации Филиппа Пронина. Об этом сообщил представитель правительства в Верховной Раде Тарас Мельничук в Telegram, передает УНН.

Детали

Как сообщил Мельничук, правительство уволило Игоря Черкасского с должности главы Госслужбы финмониторинга, а новым главой назначен Филипп Пронин.

Дополнение

Сегодня, 30 декабря, Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ об увольнении Филиппа Пронина с должности главы Полтавской ОГА.

Перед этим правительство согласовало увольнение начальника Киевской ОВА Руслана Кравченко и главы Полтавской областной военной администрации Филиппа Пронина.

В октябре 2023 года Зеленский указом Президента № 686/2023 назначил Пронина главой Полтавской ОГА. До этого Пронин работал заместителем председателя Национального агентства Украины по вопросам выявления, розыска и управления активами, полученными от коррупционных и других преступлений (АРМА).

К слову, Пронин уже работал в структуры Госслужбы финмониторингв. С 2010 по 2017 год он был заместителем начальника управления анализа рисков и типологических исследований департамента финансовых расследований, заместитель директора департамента - начальником управления анализа рисков и типологических исследований департамента финансовых расследований Государственной службы финансового мониторинга Украины.

Отметим, что Игорь Черкасский возглавлял Госслужбу финмониторинга с 2014 года и был назначен на эту должность еще во времена премьерства Арсения Яценюка.