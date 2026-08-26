Зеленский рассчитывает на сильную дипломатическую роль Китая в прекращении войны с РФ — BBC

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Киев рассчитывает на дальнейшее сотрудничество с Китаем и его активную дипломатическую роль в завершении войны россии против Украины. Об этом он написал в социальной сети X, отвечая на поздравление председателя КНР Си Цзиньпина с Днем независимости Украины. Об этом пишет УНН со ссылкой на BBC.

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Рассчитываем на дальнейшее сотрудничество и сильную дипломатическую роль Китая в завершении российской войны против нашего государства. Мир может стать нашим общим достижением – отметил Зеленский.

В ответ Си Цзиньпин направил украинскому лидеру письмо со стандартными дипломатическими формулировками о развитии двусторонних отношений. В нем непосредственно война россии против Украины не упоминалась.

Какую роль может сыграть Пекин

Китай официально называет себя нейтральной стороной в войне, однако одновременно не присоединился к западным санкциям против россии. Пекин остается одним из ключевых источников компонентов и материалов для рф, которые используются в военном производстве, а также важным каналом обхода санкций.

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Страны Запада неоднократно критиковали Китай за поддержку российской экономики и оборонно-промышленного комплекса. На саммите НАТО в 2024 году Пекин назвали "решающим пособником" российской войны против Украины.

В то же время Китай остается важным поставщиком компонентов и для украинской оборонной промышленности, в частности для производства беспилотников. По данным NYT, Украина в последнее время пытается создавать альтернативные цепочки поставок, которые не будут зависеть от Китая.

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