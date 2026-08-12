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россия всё больше платит за "вечную дружбу" с Китаем из-за ограничений для грузовиков - разведка

Киев • УНН

 • 842 просмотра

росстандарт запретил продажу ряда моделей китайских грузовиков, что ставит под сомнение дружбу с Китаем. Стоимость перевозок из Китая в москву выросла с 4,3 до 9 тысяч долларов.

россия всё больше платит за "вечную дружбу" с Китаем из-за ограничений для грузовиков - разведка
Фото: Служба внешней разведки Украины

россия всё больше платит за "вечную дружбу" с Китаем. В то же время запрет росстандартом продажи и выпуска в обращение в рф ряда моделей китайских грузовиков марок Dongfeng, Foton, FAW и Sitrak ставит под сомнение эту "дружбу". Об этом сообщает УНН со ссылкой на Службу внешней разведки Украины.

Детали

Формально поводом для такого решения стало несоответствие автомобилей "некоторым техническим стандартам, которые напрямую угрожают жизни и здоровью граждан". На практике это выглядит как государственная политика протекционизма.

За первое полугодие в россии было реализовано 13 100 новых китайских грузовиков, что составило 47% от общего объёма продаж, а совокупная доля именно Dongfeng, Foton, FAW и Sitrak составила 28%. На этом фоне вряд ли можно считать совпадением возвращение "КамАЗа" к пятидневной рабочей неделе

- говорится в сообщении СВР.

Также фиксируется рост напряжённости между китайской и российской сторонами и в других бизнес-сферах. Лучше всего это видно по стоимости перевозок. Доставка контейнера по железной дороге со станции Сучжоу в москву подорожала с 4,3 тысячи долларов в июле 2025 года до 6,3 тысячи долларов в феврале 2026 года, а сейчас стоит уже около 9 тысяч долларов США.

В то же время Китай методично перестраивает собственную экспортную систему, и каждый шаг этого процесса отражается на стоимости продукции для российских компаний.

В прошлом году вступило в силу "Объявление Государственного налогового управления КНР №17", которое обязывает экспортного агента раскрывать реального производителя товаров. Это разрушило старую схему российских компаний, позволявшую обходить таможенное оформление

- сообщили в разведке.

Напомним

Китай получает опыт боевых действий российско-украинской войны, а также технологии для усиления собственных военных возможностей для вероятной будущей войны с Тайванем.

Евгений Устименко

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