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Зеленський розраховує на сильну дипломатичну роль Китаю у припиненні війни з рф – BBC

Київ • УНН

 • 62 перегляди

Зеленський розраховує на співпрацю та активну дипломатичну роль Китаю у завершенні війни росії проти України. Пекін зберігає нейтралітет, але підтримує економіку рф.

Зеленський розраховує на сильну дипломатичну роль Китаю у припиненні війни з рф – BBC

Президент України Володимир Зеленський заявив, що Київ розраховує на подальшу співпрацю з Китаєм та його активну дипломатичну роль у завершенні війни росії проти України. Про це він написав у соцмережі X, відповідаючи на привітання голови КНР Сі Цзіньпіна з Днем Незалежності України. Про це пише УНН із посиланням на BBC.

Деталі

Розраховуємо на подальшу співпрацю та сильну дипломатичну роль Китаю у завершенні російської війни проти нашої держави. Мир може бути нашим спільним досягненням

– зазначив Зеленський.

У відповідь Сі Цзіньпін надіслав українському лідеру листа зі стандартними дипломатичними формулюваннями про розвиток двосторонніх відносин. У ньому безпосередньо війна росії проти України не згадувалася.

Яку роль може відіграти Пекін

Китай офіційно називає себе нейтральною стороною у війні, однак водночас не приєднався до західних санкцій проти росії. Пекін залишається одним із ключових джерел для рф компонентів і матеріалів, які використовуються у військовому виробництві, а також важливим каналом обходу санкцій.

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Країни Заходу неодноразово критикували Китай за підтримку російської економіки та оборонно-промислового комплексу. На саміті НАТО у 2024 році Пекін назвали "вирішальним пособником" російської війни проти України.

Водночас Китай залишається важливим постачальником компонентів і для української оборонної промисловості, зокрема для виробництва безпілотників. За даними NYT, Україна останнім часом намагається створювати альтернативні ланцюги постачання, які не залежатимуть від Китаю.

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Степан Гафтко

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