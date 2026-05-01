Зеленский раскрыл последствия ночной атаки рф - задеты железная дорога и энергетика

россия продолжает атаковать энергетику, железную дорогу, критическую инфраструктуру, гражданские объекты в Украине, заявил Президент Владимир Зеленский, реагируя на ночную атаку рф, пишет УНН.

"Этой ночью россияне снова воевали против обычных многоэтажек в Одессе - по состоянию на сейчас известно о пяти раненых и пожарах в двух домах. Также в Кривом Роге из-за удара дроном ранен человек. На Харьковщине атаковали железнодорожную инфраструктуру, били по тяговым подстанциям. Были повреждения, пожар вагонов. Из-за обстрела обесточены тысячи семей. Били также по Сумской и Запорожской областям", - отметил Зеленский в соцсетях.

россия продолжает атаковать нашу энергетику, критическую инфраструктуру, гражданские объекты. За эту ночь было 210 ударных дронов, и около 140 из них – "шахеды". Именно такие ежедневные удары показывают, что нужно больше давления на россию. Нужно ослаблять агрессора, чтобы у Европы было больше безопасности - написал Зеленский.

Президент подчеркнул, что "продолжение санкционной политики должно быть, как и синхронизация всех наших санкций с партнерами".

"Наши дальнобойные санкции возвращают россиян к реальности. И это абсолютно справедливо, а главное – ограничивает возможности рф затягивать эту войну. Если россия не хочет переходить к дипломатии добровольно, ее нужно к этому принудить. И я благодарен всем, кто нам в этом помогает", - указал Зеленский.

