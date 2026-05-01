Зеленский раскрыл последствия ночной атаки рф - задеты железная дорога и энергетика

$43.960.1251.460.12
30 апреля, 19:05 • 21279 просмотра
Что такое "добропорядочность", какое место она занимает в Гражданском кодексе и почему вызвала волну критики
Эксклюзив
30 апреля, 14:50 • 31391 просмотра
Стоит ли снижать мобилизационный возраст и закрывать границу для молодежи – мнение военного эксперта
Эксклюзив
30 апреля, 13:31 • 50465 просмотра
путин снова "одурачивает" Трампа - что делать Украине
30 апреля, 12:34 • 33159 просмотра
НБУ ухудшил прогноз на 2026 год - ожидает скачок инфляции до 9,4% и замедление роста ВВП
30 апреля, 12:20 • 34164 просмотра
Зеленский подписал законы о продлении военного положения и мобилизации на три месяца
30 апреля, 11:14 • 25404 просмотра
НБУ сохранил учетную ставку на уровне 15% для поддержки валютного рынка и контроля инфляции
30 апреля, 11:00 • 23995 просмотра
Мадьяр хочет помощи для венгерского меньшинства в Украине, прежде чем поддержать заявку на вступление в ЕС - Bloomberg
30 апреля, 10:33 • 15427 просмотра
Беспилотники СБУ поразили завод "Лукойл" в перми на расстоянии более 1500 км от УкраиныPhotoVideo
30 апреля, 07:44 • 15842 просмотра
"Для парада в москве или чего-то большего": Зеленский поручил выяснить у команды Трампа детали российского предложения о тишине
Эксклюзив
30 апреля, 07:07 • 47460 просмотра
Можно ли выжить при ядерном взрыве и как действовать правильно
Популярные новости
В Туапсе дроны в четвертый раз за две недели атаковали нефтеперерабатывающий завод и морской терминал — СМИ30 апреля, 22:41 • 8860 просмотра
Враг атаковал Одессу - в двух высотках возникли пожары30 апреля, 23:53 • 7598 просмотра
Цены на нефть зависят от того, выспался Трамп или нет - Фицо1 мая, 00:28 • 3612 просмотра
Паспорт в обмен на тепло: оккупанты выдают уголь вместо денег — ЦНС1 мая, 01:06 • 11922 просмотра
Трамп о войне против Ирана: США уже победили, но я хочу победить с большим преимуществом1 мая, 01:44 • 4728 просмотра
публикации
Что такое "добропорядочность", какое место она занимает в Гражданском кодексе и почему вызвала волну критики30 апреля, 19:05 • 21279 просмотра
путин снова "одурачивает" Трампа - что делать Украине
Эксклюзив
30 апреля, 13:31 • 50466 просмотра
Почему возникает изжога и как от нее избавиться30 апреля, 10:03 • 40211 просмотра
Можно ли выжить при ядерном взрыве и как действовать правильно
Эксклюзив
30 апреля, 07:07 • 47460 просмотра
Мировой тренд на кесарево сечение: показания, риски и ситуация в УкраинеPhoto
Эксклюзив
30 апреля, 06:20 • 46711 просмотра
Зеленский раскрыл последствия ночной атаки рф - задеты железная дорога и энергетика

Киев • УНН

 • 1146 просмотра

россия атаковала Украину 210 дронами, попав в жилые дома и железную дорогу. В Одессе и Кривом Роге есть раненые, тысячи семей остались без света.

россия продолжает атаковать энергетику, железную дорогу, критическую инфраструктуру, гражданские объекты в Украине, заявил Президент Владимир Зеленский, реагируя на ночную атаку рф, пишет УНН.

Детали

"Этой ночью россияне снова воевали против обычных многоэтажек в Одессе - по состоянию на сейчас известно о пяти раненых и пожарах в двух домах. Также в Кривом Роге из-за удара дроном ранен человек. На Харьковщине атаковали железнодорожную инфраструктуру, били по тяговым подстанциям. Были повреждения, пожар вагонов. Из-за обстрела обесточены тысячи семей. Били также по Сумской и Запорожской областям", - отметил Зеленский в соцсетях.

россия продолжает атаковать нашу энергетику, критическую инфраструктуру, гражданские объекты. За эту ночь было 210 ударных дронов, и около 140 из них – "шахеды". Именно такие ежедневные удары показывают, что нужно больше давления на россию. Нужно ослаблять агрессора, чтобы у Европы было больше безопасности

- написал Зеленский.

Президент подчеркнул, что "продолжение санкционной политики должно быть, как и синхронизация всех наших санкций с партнерами".

"Наши дальнобойные санкции возвращают россиян к реальности. И это абсолютно справедливо, а главное – ограничивает возможности рф затягивать эту войну. Если россия не хочет переходить к дипломатии добровольно, ее нужно к этому принудить. И я благодарен всем, кто нам в этом помогает", - указал Зеленский.

190 из 210 дронов обезвредили во время атаки рф за ночь01.05.26, 08:13 • 1834 просмотра

