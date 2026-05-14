Зеленский проинформировал представителей американского аналитического центра Hudson Institute о последствиях российских ударов

Киев • УНН

 • 960 просмотра

Президент встретился с Hudson Institute для обсуждения ПВО и дипломатии. Зеленский призвал США активизировать переговоры ради восстановления безопасности.

Президент Украины Владимир Зеленский встретился с представителями американского аналитического центра Hudson Institute и проинформировал их о последствиях российских обстрелов. Также обсудили сотрудничество с Конгрессом США, дипломатическую работу для достижения достойного мира и важность активного участия США в переговорном процессе. Об этом Зеленский сообщил в Telegram, передает УНН

Встретился с представителями американского аналитического центра Hudson Institute и проинформировал их о последствиях российских обстрелов в эти дни. На фоне таких ударов особенно важно укреплять украинскую противовоздушную оборону, и мы благодарны Соединенным Штатам Америки и всем неравнодушным американским людям за поддержку Украины, которую мы чувствуем на протяжении всех лет этой полномасштабной российской агрессии 

- написал Зеленский. 

Он отметил, что во время встречи обсудили сотрудничество с Конгрессом США, дипломатическую работу для достижения достойного мира и важность активного участия США в переговорном процессе. 

Мы рассчитываем на окончание паузы в переговорах и активизацию дипломатии. Это важно для сохранения жизней наших людей и восстановления безопасности в Европе 

- добавил Зеленский. 

Напомним 

В Киеве продолжаются работы на месте российского ракетного удара 14 мая. По предварительным данным, оккупанты применили ракету Х-101, но Украина детально выясняет, какое именно оружие - какие именно ракеты и дроны - россияне применяли в этот раз. 

Антонина Туманова

