Зеленский присвоил госуниверситету "Киевский авиационный институт" статус национального

$43.140.03
50.900.14
ukenru
Эксклюзив
16:55 • 6408 просмотра
Санкции сильно бьют по рф, но кремль не останавливается: Уполномоченный Президента Украины по вопросам санкций рассказал, как работает давление Запада
Эксклюзив
16:00 • 11692 просмотра
Компьютерные очки: реальная защита или удачный маркетинг
14:58 • 12396 просмотра
В НБУ не исключают, что после отопительного сезона вырастут тарифы на свет и другие коммунальные услуги
14:54 • 11643 просмотра
Запрет на морские поставки нефти, новые баны на импорт металлов, теневой флот и банки: в ЕС представили 20-й пакет санкций против рф
Эксклюзив
6 февраля, 14:41 • 15185 просмотра
Браков с 14 лет не будет - соответствующую поправку не будут вносить в гражданский кодекс: почему передумали и что о ней говорят специалистыPhoto
6 февраля, 12:09 • 11346 просмотра
Зеленский считает неудовлетворительной работу Воздушных сил в некоторых регионах: обсудил решения для улучшения сбития "шахедов"
Эксклюзив
6 февраля, 11:00 • 24047 просмотра
Не только закрытые дела против предприятий, но и проверка действий правоохранителей: как продвигается борьба ОГП с давлением на бизнес
Эксклюзив
6 февраля, 09:41 • 17337 просмотра
Готова ли Украина к старту Олимпиады: что известно о состоянии команды перед первыми соревнованиями
6 февраля, 09:02 • 20000 просмотра
Международные резервы Украины обновили исторический максимум и достигли $57,7 млрд
Эксклюзив
5 февраля, 15:05 • 65033 просмотра
"Проблемы будут, но ожидать обвала российского фронта, к сожалению, не стоит": эксперт объяснил, что означает отключение Starlink для вражеской армии
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
−5°
2.1м/с
82%
742мм
Графики отключений электроэнергии
Популярные новости
Наличные для Тегерана: РФ тайно переправила в Иран почти 5 тонн наличных на сумму 2,5 млрд долларов для обхода санкций6 февраля, 10:57 • 3520 просмотра
Лувр впервые показал поврежденную корону императрицы Евгении после ограбления музеяPhoto6 февраля, 11:10 • 4914 просмотра
Игорное прошлое и российский след: кто на самом деле стоит за клиникой OdrexPhoto6 февраля, 11:15 • 22380 просмотра
"Снижение брачного возраста до 14 лет": Стефанчук заявил, что этой нормы в законодательстве не будет6 февраля, 11:29 • 4218 просмотра
В Еврокомиссии прокомментировали возможность контактов с путиным и фиксируют изменение отношения некоторых лидеров ЕС6 февраля, 14:17 • 8204 просмотра
публикации
Браков с 14 лет не будет - соответствующую поправку не будут вносить в гражданский кодекс: почему передумали и что о ней говорят специалистыPhoto
Эксклюзив
6 февраля, 14:41 • 15180 просмотра
Игорное прошлое и российский след: кто на самом деле стоит за клиникой OdrexPhoto6 февраля, 11:15 • 22391 просмотра
Не только закрытые дела против предприятий, но и проверка действий правоохранителей: как продвигается борьба ОГП с давлением на бизнес
Эксклюзив
6 февраля, 11:00 • 24045 просмотра
Укрзализныця вводит динамические цены на люкс-билеты и новые правила возврата средств5 февраля, 20:38 • 35176 просмотра
"Проблемы будут, но ожидать обвала российского фронта, к сожалению, не стоит": эксперт объяснил, что означает отключение Starlink для вражеской армии
Эксклюзив
5 февраля, 15:05 • 65031 просмотра
Актуальные люди
Владимир Зеленский
Дональд Трамп
Урсула фон дер Ляйен
Денис Шмыгаль
Музыкант
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Село
Милан
Пекин
Реклама
УНН Lite
МАЙОРОВА рассказала о быстрорастущем новообразовании в груди: певица уверяет — доброкачественное и без угрозы жизниPhoto17:59 • 1542 просмотра
Кайли Дженнер поразила всех: бюстгальтер из гранатовых зерен в новой фотосессииVideo5 февраля, 18:35 • 20339 просмотра
Louis Vuitton представил настольные часы-грузовик за 650 тысяч евро5 февраля, 15:30 • 23200 просмотра
"Когда слова излишни": Елена Мозговая показала мужа-военного и нежный момент с дочерьюVideo5 февраля, 13:14 • 32379 просмотра
Звезда "Голоса страны" впервые показала дочь и назвала ее имяPhoto5 февраля, 11:46 • 35602 просмотра
Актуальное
Отопление
Техника
Социальная сеть
Беспилотный летательный аппарат
Бильд

Зеленский присвоил госуниверситету "Киевский авиационный институт" статус национального

Киев • УНН

 • 100 просмотра

Президент Владимир Зеленский присвоил Государственному университету "Киевский авиационный институт" статус национального. Это произошло по случаю 120-летия Олега Антонова, авиация является приоритетом для Украины.

Зеленский присвоил госуниверситету "Киевский авиационный институт" статус национального

Президент Украины Владимир Зеленский присвоил Государственному университету "Киевский авиационный институт" статус национального, передает УНН.

По случаю 120-летия со дня рождения авиаконструктора Олега Антонова присвоил Государственному университету "Киевский авиационный институт" статус национального. Посетил его и пообщался со студентами и преподавателями. Более 400 студентов с разных факультетов присутствовали. Спасибо за теплое общение, важные вопросы, которые обсудили, и прежде всего это развитие нашей авиации и соответствующего образования

- сообщил Зеленский.

По словам Главы государства, направление авиации, в частности, и образование в этой сфере чрезвычайно важны для Украины.

Это приоритет, который, наверное, какое-то долгое время был утерян. Но государство фокусируется на этом направлении. Это важная составляющая безопасности и развития Украины, - подчеркнул Зеленский.

Антонина Туманова

ПолитикаОбразование
Владимир Зеленский
Украина