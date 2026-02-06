Зеленский присвоил госуниверситету "Киевский авиационный институт" статус национального

Президент Украины Владимир Зеленский присвоил Государственному университету "Киевский авиационный институт" статус национального, передает УНН.

По случаю 120-летия со дня рождения авиаконструктора Олега Антонова присвоил Государственному университету "Киевский авиационный институт" статус национального. Посетил его и пообщался со студентами и преподавателями. Более 400 студентов с разных факультетов присутствовали. Спасибо за теплое общение, важные вопросы, которые обсудили, и прежде всего это развитие нашей авиации и соответствующего образования - сообщил Зеленский.

По словам Главы государства, направление авиации, в частности, и образование в этой сфере чрезвычайно важны для Украины.

Это приоритет, который, наверное, какое-то долгое время был утерян. Но государство фокусируется на этом направлении. Это важная составляющая безопасности и развития Украины, - подчеркнул Зеленский.