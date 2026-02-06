Зеленський присвоїв держуніверситету "Київський авіаційний інститут" статус національного

$43.140.03
50.900.14
ukenru
Ексклюзив
16:55 • 6386 перегляди
Санкції сильно б’ють по рф, але кремль не зупиняється: Уповноважений Президента України з питань санкцій розповів як працює тиск Заходу
Ексклюзив
16:00 • 11677 перегляди
Комп’ютерні окуляри: реальний захист чи вдалий маркетинг
14:58 • 12384 перегляди
У НБУ не виключають, що після опалювального сезону зростуть тарифи на світло та інші компослуги
14:54 • 11633 перегляди
Заборона на морські поставки нафти, нові бани на імпорт металів, тіньовий флот і банки: у ЄС представили 20-й пакет санкцій проти рф
Ексклюзив
6 лютого, 14:41 • 15173 перегляди
Шлюбів з 14 років не буде - відповідну поправку не вноситимуть до цивільного кодексу: чому передумали та що про неї кажуть фахівціPhoto
6 лютого, 12:09 • 11344 перегляди
Зеленський вважає незадовільною роботу Повітряних сил у деяких регіонах: обговорив рішення для покращення збиття "шахедів"
Ексклюзив
6 лютого, 11:00 • 24041 перегляди
Не лише закриті справи проти підприємств, а й перевірка дій правоохоронців: як просувається боротьба ОГП з тиском на бізнес
Ексклюзив
6 лютого, 09:41 • 17337 перегляди
Чи готова Україна до старту Олімпіади: що відомо про стан команди перед першими змаганнями
6 лютого, 09:02 • 19999 перегляди
Міжнародні резерви України оновили історичний максимум і сягнули $57,7 млрд
Ексклюзив
5 лютого, 15:05 • 65026 перегляди
"Проблеми будуть, але очікувати обвалу російського фронту, на жаль, не варто": експерт пояснив, що означає відключення Starlink для ворожої армії
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
−5°
2.1м/с
82%
742мм
Графіки відключень електроенергії
Популярнi новини
Готівка для Тегерана: рф таємно переправила до Ірану майже 5 тонн готівки на суму 2,5 млрд доларів для обходу санкцій6 лютого, 10:57 • 3520 перегляди
Лувр вперше показав пошкоджену корону імператриці Євгенії після пограбування музеюPhoto6 лютого, 11:10 • 4914 перегляди
Гральне минуле і російський слід: хто насправді стоїть за клінікою OdrexPhoto6 лютого, 11:15 • 22380 перегляди
"Зниження шлюбного віку до 14 років": Стефанчук заявив, що цієї норми у законодавстві не буде6 лютого, 11:29 • 4218 перегляди
У Єврокомісії прокоментували можливість контактів з путіним і фіксують зміну ставлення деяких лідерів ЄС6 лютого, 14:17 • 8204 перегляди
Публікації
Шлюбів з 14 років не буде - відповідну поправку не вноситимуть до цивільного кодексу: чому передумали та що про неї кажуть фахівціPhoto
Ексклюзив
6 лютого, 14:41 • 15173 перегляди
Гральне минуле і російський слід: хто насправді стоїть за клінікою OdrexPhoto6 лютого, 11:15 • 22382 перегляди
Не лише закриті справи проти підприємств, а й перевірка дій правоохоронців: як просувається боротьба ОГП з тиском на бізнес
Ексклюзив
6 лютого, 11:00 • 24041 перегляди
Укрзалізниця запроваджує динамічні ціни на люкс-квитки та нові правила повернення коштів5 лютого, 20:38 • 35173 перегляди
"Проблеми будуть, але очікувати обвалу російського фронту, на жаль, не варто": експерт пояснив, що означає відключення Starlink для ворожої армії
Ексклюзив
5 лютого, 15:05 • 65026 перегляди
Актуальнi люди
Володимир Зеленський
Дональд Трамп
Урсула фон дер Ляєн
Денис Шмигаль
Музикант
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Село
Мілан
Пекін
Реклама
УНН Lite
MAYOROVA розповіла про швидкозростаюче новоутворення в грудях: співачка запевняє — доброякісне та без загрози життюPhoto17:59 • 1540 перегляди
Кайлі Дженнер вразила всіх: бюстгальтер із гранатових зернят у новій фотосесіїVideo5 лютого, 18:35 • 20337 перегляди
Louis Vuitton представив настільний годинник-вантажівку за 650 тисяч євро5 лютого, 15:30 • 23198 перегляди
"Коли слова зайві": Олена Мозгова показала чоловіка-військового та ніжний момент із донькоюVideo5 лютого, 13:14 • 32377 перегляди
Зірка "Голосу країни" вперше показала доньку та назвала її ім’яPhoto5 лютого, 11:46 • 35600 перегляди
Актуальне
Опалення
Техніка
Соціальна мережа
Безпілотний літальний апарат
Bild

Зеленський присвоїв держуніверситету "Київський авіаційний інститут" статус національного

Київ • УНН

 • 92 перегляди

Президент Володимир Зеленський присвоїв Державному університету "Київський авіаційний інститут" статус національного. Це сталося з нагоди 120-річчя Олега Антонова, авіація є пріоритетом для України.

Зеленський присвоїв держуніверситету "Київський авіаційний інститут" статус національного

Президент України Володимир Зеленський присвоїв Державному університету "Київський авіаційний інститут" статус національного, передає УНН.

З нагоди 120-річчя від дня народження авіаконструктора Олега Антонова присвоїв Державному університету "Київський авіаційний інститут" статус національного. Відвідав його та поспілкувався зі студентами й викладачами. Понад 400 студентів із різних факультетів були присутні. Дякую за тепле спілкування, важливі питання, які обговорили, і передусім це розвиток нашої авіації та відповідної освіти 

- повідомив Зеленський.

За словами Глави держави, yапрям авіації, зокрема, й освіта в цій сфері є надзвичайно важливими для України.

Це пріоритет, який, напевно, якийсь довгий час було втрачено. Але держава фокусується на цьому напрямі. Це важлива складова безпеки й розвитку України - наголосив Зеленський.

Антоніна Туманова

ПолітикаОсвіта
Володимир Зеленський
Україна