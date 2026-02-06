Зеленський присвоїв держуніверситету "Київський авіаційний інститут" статус національного

Президент України Володимир Зеленський присвоїв Державному університету "Київський авіаційний інститут" статус національного, передає УНН.

З нагоди 120-річчя від дня народження авіаконструктора Олега Антонова присвоїв Державному університету "Київський авіаційний інститут" статус національного. Відвідав його та поспілкувався зі студентами й викладачами. Понад 400 студентів із різних факультетів були присутні. Дякую за тепле спілкування, важливі питання, які обговорили, і передусім це розвиток нашої авіації та відповідної освіти - повідомив Зеленський.

За словами Глави держави, yапрям авіації, зокрема, й освіта в цій сфері є надзвичайно важливими для України.

Це пріоритет, який, напевно, якийсь довгий час було втрачено. Але держава фокусується на цьому напрямі. Це важлива складова безпеки й розвитку України - наголосив Зеленський.