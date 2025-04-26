Зеленский прибыл в собор Святого Петра на похороны Папы
Киев • УНН
Президент Украины Владимир Зеленский прибыл в Ватикан на похороны Папы Франциска. Вместе с ним в делегации жена Елена Зеленская.
Президент Украины Владимир Зеленский прибыл в собор Святого Петра на похороны Папы Франциска, сообщает Corriere della Sera, пишет УНН.
Детали
Украинская делегация, пройдя по улице Виа делла Стационе Ватикана, пересекла вход в Перуджино, зарезервированный для представителей власти.
Его жена Елена Зеленская также будет среди делегации, которая посетит похороны.