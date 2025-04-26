Президент Украины Владимир Зеленский прибыл в собор Святого Петра на похороны Папы Франциска, сообщает Corriere della Sera, пишет УНН.

Детали

Украинская делегация, пройдя по улице Виа делла Стационе Ватикана, пересекла вход в Перуджино, зарезервированный для представителей власти.

Его жена Елена Зеленская также будет среди делегации, которая посетит похороны.

Зеленский прибыл в Рим