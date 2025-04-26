Зеленский прибыл в Рим
Киев • УНН
Президент Украины Владимир Зеленский приземлился в Риме, чтобы посетить похороны Папы Римского Франциска. Он прибыл вместе с женой Еленой Зеленской и украинской делегацией.
Президент Украины Владимир Зеленский приземлился в Риме, где сегодня состоится похорон почившего Папы Римского Франциска, пишет УНН со ссылкой на BBC.
Детали
Как сообщается, только что получено "подтверждение прибытия президента Украины Владимира Зеленского в Рим".
Сегодня он должен посетить похороны вместе со своей женой Еленой Зеленской и украинской делегацией.
Дополнение
Ранее Зеленский заявлял, что будет присутствовать на похоронах. Но в пятницу все еще существовала определенная неопределенность относительно того, успеет ли он вовремя добраться до Рима.
Десятки мировых лидеров и тысячи скорбящих собираются на похороны Папы Франциска, который умер в Пасхальный понедельник в возрасте 88 лет. Президент США Дональд Трамп также находится в Риме - это его первая зарубежная поездка на втором сроке на посту президента.
Трамп допустил встречу с Зеленским на похоронах Папы Франциска в Ватикане25.04.25, 23:19 • 10059 просмотров
Служба начнется в 10:00 по местному времени (11:00 по Киеву) перед собором Святого Петра в Ватикане.
Более 250 000 человек пришли отдать дань уважения покойному понтифику за три дня, пока он лежал в гробу, сообщил Ватикан.