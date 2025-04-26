Зеленский прибыл в Рим

Президент Украины Владимир Зеленский приземлился в Риме, где сегодня состоится похорон почившего Папы Римского Франциска, пишет УНН со ссылкой на BBC.

Детали

Как сообщается, только что получено "подтверждение прибытия президента Украины Владимира Зеленского в Рим".

Сегодня он должен посетить похороны вместе со своей женой Еленой Зеленской и украинской делегацией.

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Ранее Зеленский заявлял, что будет присутствовать на похоронах. Но в пятницу все еще существовала определенная неопределенность относительно того, успеет ли он вовремя добраться до Рима.

Десятки мировых лидеров и тысячи скорбящих собираются на похороны Папы Франциска, который умер в Пасхальный понедельник в возрасте 88 лет. Президент США Дональд Трамп также находится в Риме - это его первая зарубежная поездка на втором сроке на посту президента.

Трамп допустил встречу с Зеленским на похоронах Папы Франциска в Ватикане

Служба начнется в 10:00 по местному времени (11:00 по Киеву) перед собором Святого Петра в Ватикане.

Более 250 000 человек пришли отдать дань уважения покойному понтифику за три дня, пока он лежал в гробу, сообщил Ватикан.