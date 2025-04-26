Зеленський прибув до Рима

Президент України Володимир Зеленський приземлився в Римі, де сьогодні відбудеться похорон спочилого Папи Римського Франциска, пише УНН з посиланням на BBC.

Деталі

Як повідомляється, щойно отримано "підтвердження прибуття президента України Володимира Зеленського до Рима".

Сьогодні він має відвідати похорон разом зі своєю дружиною Оленою Зеленською та українською делегацією.

Доповнення

Раніше Зеленський заявляв, що буде присутній на похороні. Але в п'ятницю все ще існувала певна невизначеність щодо того, чи встигне він вчасно дістатися до Рима.

Десятки світових лідерів і тисячі скорботних збираються на похорон Папи Франциска, який помер у Великодній понеділок у віці 88 років. Президент США Дональд Трамп також перебуває в Римі - це його перша закордонна поїздка на другому терміні на посаді президента.

Трамп допустив зустріч із Зеленським на похоронах Папи Франциска у Ватикані

Служба розпочнеться о 10:00 за місцевим часом (11:00 за Києвом) перед собором Святого Петра у Ватикані.

Понад 250 000 людей прийшли віддати шану покійному понтифіку за три дні, поки він лежав у труні, повідомив Ватикан.