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У Ватикані розпочався похорон Папи Римського Франциска
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У Ватикані розпочався похорон Папи Римського Франциска

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Зеленський прибув до собору Святого Петра на похорон Папи

Київ • УНН

 • 1240 перегляди

Президент України Володимир Зеленський прибув до Ватикану на похорон Папи Франциска. Разом з ним у делегації дружина Олена Зеленська.

Зеленський прибув до собору Святого Петра на похорон Папи

Президент України Володимир Зеленський прибув до собору Святого Петра на похорон Папи Римського Франциска, повідомляє Corriere della Sera, пише УНН.

Деталі

Українська делегація, пройшовши вулицею Віа делла Стаціоне Ватикана, перетнула вхід до Перуджино, зарезервований для представників влади.

Його дружина Олена Зеленська також буде серед делегації, яка відвідає похорон.

Зеленський прибув до Рима26.04.25, 09:07 • 2550 переглядiв

Юлія Шрамко

Юлія Шрамко

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Рим
Папа Франциск
Володимир Зеленський
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Олена Зеленська
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