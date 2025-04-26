Зеленський прибув до собору Святого Петра на похорон Папи
Київ • УНН
Президент України Володимир Зеленський прибув до Ватикану на похорон Папи Франциска. Разом з ним у делегації дружина Олена Зеленська.
Президент України Володимир Зеленський прибув до собору Святого Петра на похорон Папи Римського Франциска, повідомляє Corriere della Sera, пише УНН.
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Українська делегація, пройшовши вулицею Віа делла Стаціоне Ватикана, перетнула вхід до Перуджино, зарезервований для представників влади.
Його дружина Олена Зеленська також буде серед делегації, яка відвідає похорон.