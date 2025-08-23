$41.220.00
Наработки по архитектуре гарантий безопасности будут готовы в ближайшие дни - Зеленский
Эксклюзив
07:20 • 15949 просмотра
Соляр Украины 2025: вопросы и ответы о предстоящем годе
06:14 • 16077 просмотра
Зеленский: мы свою землю не подарим оккупанту
23 августа, 03:30 • 17622 просмотра
День Государственного Флага Украины и День города Харькова: что еще отмечают 23 августа
22 августа, 18:18 • 12189 просмотра
Трамп о войне в Украине: «В течение следующих двух недель мы узнаем, чем все обернется»
Эксклюзив
22 августа, 15:16 • 33506 просмотра
Фармрынок завис в правовом вакууме: правительство медлит, а пациенты переплачиваютPhoto
Эксклюзив
22 августа, 14:47 • 29579 просмотра
Авиация может стать драйвером экономики: нардеп Вениславский о перспективах отрасли после принятия Defence City
22 августа, 14:39 • 25775 просмотра
Пять загадочных детективов: что посмотреть в эти выходныеVideo
Эксклюзив
22 августа, 14:30 • 24989 просмотра
Инновации спасли Украину, теперь - время промышленного развития: генерал Дэвид Грандж об обороне, ВСУ и авиацииPhoto
Эксклюзив
22 августа, 13:07 • 24559 просмотра
Некачественные очки для военных на 25 миллионов. История одного преступленияPhoto
Зеленский — президенту ЮАР: готов к любому формату встречи с российским главой, важно, чтобы Глобальный Юг это донес

Киев • УНН

 • 12 просмотра

Президент Зеленский проинформировал президента ЮАР Рамафосу о дипломатических усилиях и встречах в Вашингтоне. Обсудили возможности совместной работы с Африканским континентом для развития отношений и продовольственной безопасности.

Зеленский — президенту ЮАР: готов к любому формату встречи с российским главой, важно, чтобы Глобальный Юг это донес

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что Зеленский поговорил с президентом ЮАР Сирилом Рамафосой, во время разговора заявив о готовности к любому формату встречи с российским главой, и указав на важность того, чтобы Глобальный Юг направил соответствующие сигналы и подтолкнул Россию к миру, пишет УНН.

Говорил с Президентом Южно-Африканской Республики Сирилом Рамафосой по его просьбе

- написал Зеленский в соцсетях.

По словам Президента, он проинформировал о совместных с партнерами дипломатических усилиях и продуктивных встречах с президентом США Дональдом Трампом в Вашингтоне. "Надо заканчивать эту войну, которая никому, кроме России, никогда не была нужна. Надо остановить убийства и разрушения", - указал он.

В очередной раз подтвердил, что готов к любому формату встречи с российским главой. Впрочем, видим, что в Москве сейчас снова пытаются затянуть все еще больше. Важно, чтобы Глобальный Юг направил соответствующие сигналы и подтолкнул Россию к миру

- отметил Президент.

По его словам, "обсудили будущие контакты с партнерами – мои и Сирила, – а также возможности совместной работы с Африканским континентом для развития отношений и обеспечения продовольственной безопасности и платформы для диалога". "Договорились быть на связи. Спасибо!" - сообщил он.

Юлия Шрамко

ПолитикаНовости Мира
Владимир Путин
Сирил Рамафоса
Вашингтон
Дональд Трамп
Южная Африка
Африка
Владимир Зеленский
Соединённые Штаты