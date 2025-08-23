Зеленский — президенту ЮАР: готов к любому формату встречи с российским главой, важно, чтобы Глобальный Юг это донес
Киев • УНН
Президент Зеленский проинформировал президента ЮАР Рамафосу о дипломатических усилиях и встречах в Вашингтоне. Обсудили возможности совместной работы с Африканским континентом для развития отношений и продовольственной безопасности.
Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что Зеленский поговорил с президентом ЮАР Сирилом Рамафосой, во время разговора заявив о готовности к любому формату встречи с российским главой, и указав на важность того, чтобы Глобальный Юг направил соответствующие сигналы и подтолкнул Россию к миру, пишет УНН.
Говорил с Президентом Южно-Африканской Республики Сирилом Рамафосой по его просьбе
По словам Президента, он проинформировал о совместных с партнерами дипломатических усилиях и продуктивных встречах с президентом США Дональдом Трампом в Вашингтоне. "Надо заканчивать эту войну, которая никому, кроме России, никогда не была нужна. Надо остановить убийства и разрушения", - указал он.
В очередной раз подтвердил, что готов к любому формату встречи с российским главой. Впрочем, видим, что в Москве сейчас снова пытаются затянуть все еще больше. Важно, чтобы Глобальный Юг направил соответствующие сигналы и подтолкнул Россию к миру
По его словам, "обсудили будущие контакты с партнерами – мои и Сирила, – а также возможности совместной работы с Африканским континентом для развития отношений и обеспечения продовольственной безопасности и платформы для диалога". "Договорились быть на связи. Спасибо!" - сообщил он.
