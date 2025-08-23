$41.220.00
Зеленський - президенту ПАР: готовий до будь-якого формату зустрічі з російським очільником, важливо, щоб Глобальний Південь це доніс

Київ • УНН

 • 720 перегляди

Президент Зеленський поінформував президента ПАР Рамафосу про дипломатичні зусилля та зустрічі у Вашингтоні. Обговорили можливості спільної роботи з Африканським континентом для розвитку відносин та продовольчої безпеки.

Зеленський - президенту ПАР: готовий до будь-якого формату зустрічі з російським очільником, важливо, щоб Глобальний Південь це доніс

Президент України Володимир Зеленський повідомив, що Зеленський поговорив з президентом ПАР Сирілом Рамафосою, під час розмови заявивши про готовність до будь-якого формату зустрічі з російським очільником, і вказавши на важливість того, щоб Глобальний Південь надіслав відповідні сигнали та підштовхнув росію до миру, пише УНН.

Говорив із Президентом Південно-Африканської Республіки Сирілом Рамафосою на його прохання

- написав Зеленський у соцмережах.

Зі слів Президента, він поінформував про спільні з партнерами дипломатичні зусилля та продуктивні зустрічі з президентом США Дональдом Трампом у Вашингтоні. "Треба закінчувати цю війну, яка нікому, крім росії, ніколи не була потрібна. Треба зупинити вбивства та руйнування", - вказав він.

Вкотре підтвердив, що готовий до будь-якого формату зустрічі з російським очільником. Утім бачимо, що в москві зараз знову намагаються затягнути все ще більше. Важливо, щоб Глобальний Південь надіслав відповідні сигнали та підштовхнув росію до миру

- зазначив Президент.

З його слів, "обговорили майбутні контакти з партнерами – мої та Сиріла, – а також можливості спільної роботи з Африканським континентом для розвитку відносин і гарантування продовольчої безпеки й платформи для діалогу". "Домовилися бути на звʼязку. Дякую!" - повідомив він.

Зеленський переговорив з прем'єром Нідерландів: у фокусі - тиск для зміни позиції москви та гарантії безпеки23.08.25, 14:26 • 858 переглядiв

Юлія Шрамко

ПолітикаНовини Світу
Володимир Путін
Сиріл Рамафоса
Вашингтон
Дональд Трамп
Південно-Африканська Республіка
Африка
Володимир Зеленський
Сполучені Штати Америки