Зеленський - президенту ПАР: готовий до будь-якого формату зустрічі з російським очільником, важливо, щоб Глобальний Південь це доніс
Київ • УНН
Президент Зеленський поінформував президента ПАР Рамафосу про дипломатичні зусилля та зустрічі у Вашингтоні. Обговорили можливості спільної роботи з Африканським континентом для розвитку відносин та продовольчої безпеки.
Президент України Володимир Зеленський повідомив, що Зеленський поговорив з президентом ПАР Сирілом Рамафосою, під час розмови заявивши про готовність до будь-якого формату зустрічі з російським очільником, і вказавши на важливість того, щоб Глобальний Південь надіслав відповідні сигнали та підштовхнув росію до миру, пише УНН.
Говорив із Президентом Південно-Африканської Республіки Сирілом Рамафосою на його прохання
Зі слів Президента, він поінформував про спільні з партнерами дипломатичні зусилля та продуктивні зустрічі з президентом США Дональдом Трампом у Вашингтоні. "Треба закінчувати цю війну, яка нікому, крім росії, ніколи не була потрібна. Треба зупинити вбивства та руйнування", - вказав він.
Вкотре підтвердив, що готовий до будь-якого формату зустрічі з російським очільником. Утім бачимо, що в москві зараз знову намагаються затягнути все ще більше. Важливо, щоб Глобальний Південь надіслав відповідні сигнали та підштовхнув росію до миру
З його слів, "обговорили майбутні контакти з партнерами – мої та Сиріла, – а також можливості спільної роботи з Африканським континентом для розвитку відносин і гарантування продовольчої безпеки й платформи для діалогу". "Домовилися бути на звʼязку. Дякую!" - повідомив він.
Зеленський переговорив з прем'єром Нідерландів: у фокусі - тиск для зміни позиції москви та гарантії безпеки23.08.25, 14:26 • 858 переглядiв