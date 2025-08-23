Зеленський переговорив з прем'єром Нідерландів: у фокусі - тиск для зміни позиції москви та гарантії безпеки
Київ • УНН
Президент України Володимир Зеленський провів розмову з Прем'єр-міністром Нідерландів Діком Схоофом. Сторони обговорили необхідність тиску на москву, гарантії безпеки та спільні проєкти.
Президент України Володимир Зеленський поговорив із премʼєр-міністром Нідерландів Діком Схоофом і вказав, що сторони однаково розцінюють сигнали, які звучать із москви цими днями, "потрібен тиск, який змінить їхню позицію, і зустріч на найвищому рівні", також обговорили гарантії безпеки, і зараз йде робота над їхньою архітектурою, зазначив Президент у соцмережах у суботу, пише УНН.
Говорив із Премʼєр-міністром Нідерландів Діком Схоофом. Звісно, говорили про нашу дипломатичну роботу з партнерами та зустрічі у Вашингтоні. Зараз є реальний шанс закінчити цю війну. Україна готова до конструктивних кроків, які можуть наблизити реальний мир. Утім росія не демонструє жодних намірів до миру зі свого боку та продовжує обстріли наших міст. Ми однаково розцінюємо всі сигнали, які звучать із москви цими днями. Потрібен тиск, який змінить їхню позицію, і зустріч на найвищому рівні, щоб обговорити всі питання
Обговорили гарантії безпеки. Зараз команди України, США, європейських партнерів працюють над їхньою архітектурою. Усі напрацювання будуть готові в найближчі дні. Говорили про те, як Нідерланди можуть збільшити свою залученість до цього процесу та допомогти з гарантуванням безпеки
З його слів, також говорили про спільні проєкти, про інвестиції в українське оборонне виробництво. "Готуємо важливі домовленості та зустріч найближчим часом. Дякую!" - наголосив Зеленський.
"Сьогодні в Україні дуже особливий день – День Державного прапора. Дякую, Діку, за такі важливі й теплі слова підтримки нашим людям, усім українцям. Ми дуже цінуємо допомогу з боку Нідерландів і солідарність нідерландського народу. Дякую, що стоїте з нами та допомагаєте захищати життя", - зазначив Президент.
