Зеленський переговорив з прем'єром Нідерландів: у фокусі - тиск для зміни позиції москви та гарантії безпеки

Президент України Володимир Зеленський поговорив із премʼєр-міністром Нідерландів Діком Схоофом і вказав, що сторони однаково розцінюють сигнали, які звучать із москви цими днями, "потрібен тиск, який змінить їхню позицію, і зустріч на найвищому рівні", також обговорили гарантії безпеки, і зараз йде робота над їхньою архітектурою, зазначив Президент у соцмережах у суботу, пише УНН.

Говорив із Премʼєр-міністром Нідерландів Діком Схоофом. Звісно, говорили про нашу дипломатичну роботу з партнерами та зустрічі у Вашингтоні. Зараз є реальний шанс закінчити цю війну. Україна готова до конструктивних кроків, які можуть наблизити реальний мир. Утім росія не демонструє жодних намірів до миру зі свого боку та продовжує обстріли наших міст. Ми однаково розцінюємо всі сигнали, які звучать із москви цими днями. Потрібен тиск, який змінить їхню позицію, і зустріч на найвищому рівні, щоб обговорити всі питання