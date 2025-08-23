Зеленский переговорил с премьером Нидерландов: в фокусе - давление для изменения позиции москвы и гарантии безопасности

Президент Украины Владимир Зеленский поговорил с премьер-министром Нидерландов Диком Схоофом и указал, что стороны одинаково расценивают сигналы, звучащие из Москвы в эти дни, "нужно давление, которое изменит их позицию, и встреча на высшем уровне", также обсудили гарантии безопасности, и сейчас идет работа над их архитектурой, отметил Президент в соцсетях в субботу, пишет УНН.

Говорил с Премьер-министром Нидерландов Диком Схоофом. Конечно, говорили о нашей дипломатической работе с партнерами и встречах в Вашингтоне. Сейчас есть реальный шанс закончить эту войну. Украина готова к конструктивным шагам, которые могут приблизить реальный мир. Впрочем, Россия не демонстрирует никаких намерений к миру со своей стороны и продолжает обстрелы наших городов. Мы одинаково расцениваем все сигналы, которые звучат из Москвы в эти дни. Нужно давление, которое изменит их позицию, и встреча на высшем уровне, чтобы обсудить все вопросы