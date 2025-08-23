Зеленский переговорил с премьером Нидерландов: в фокусе - давление для изменения позиции москвы и гарантии безопасности
Киев • УНН
Президент Украины Владимир Зеленский провел разговор с Премьер-министром Нидерландов Диком Схоофом. Стороны обсудили необходимость давления на москву, гарантии безопасности и совместные проекты.
Президент Украины Владимир Зеленский поговорил с премьер-министром Нидерландов Диком Схоофом и указал, что стороны одинаково расценивают сигналы, звучащие из Москвы в эти дни, "нужно давление, которое изменит их позицию, и встреча на высшем уровне", также обсудили гарантии безопасности, и сейчас идет работа над их архитектурой, отметил Президент в соцсетях в субботу, пишет УНН.
Говорил с Премьер-министром Нидерландов Диком Схоофом. Конечно, говорили о нашей дипломатической работе с партнерами и встречах в Вашингтоне. Сейчас есть реальный шанс закончить эту войну. Украина готова к конструктивным шагам, которые могут приблизить реальный мир. Впрочем, Россия не демонстрирует никаких намерений к миру со своей стороны и продолжает обстрелы наших городов. Мы одинаково расцениваем все сигналы, которые звучат из Москвы в эти дни. Нужно давление, которое изменит их позицию, и встреча на высшем уровне, чтобы обсудить все вопросы
Обсудили гарантии безопасности. Сейчас команды Украины, США, европейских партнеров работают над их архитектурой. Все наработки будут готовы в ближайшие дни. Говорили о том, как Нидерланды могут увеличить свое участие в этом процессе и помочь с гарантированием безопасности
По его словам, также говорили о совместных проектах, об инвестициях в украинское оборонное производство. "Готовим важные договоренности и встречу в ближайшее время. Спасибо!" - подчеркнул Зеленский.
"Сегодня в Украине очень особенный день – День Государственного флага. Спасибо, Дик, за такие важные и теплые слова поддержки нашим людям, всем украинцам. Мы очень ценим помощь со стороны Нидерландов и солидарность нидерландского народа. Спасибо, что стоите с нами и помогаете защищать жизнь", - отметил Президент.
