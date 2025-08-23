$41.220.00
Эксклюзив
07:20 • 14986 просмотра
Соляр Украины 2025: вопросы и ответы о предстоящем годе
06:14 • 15420 просмотра
Зеленский: мы свою землю не подарим оккупанту
23 августа, 03:30 • 17035 просмотра
День Государственного Флага Украины и День города Харькова: что еще отмечают 23 августа
22 августа, 18:18 • 11893 просмотра
Трамп о войне в Украине: «В течение следующих двух недель мы узнаем, чем все обернется»
Эксклюзив
22 августа, 15:16 • 33105 просмотра
Фармрынок завис в правовом вакууме: правительство медлит, а пациенты переплачиваютPhoto
Эксклюзив
22 августа, 14:47 • 29449 просмотра
Авиация может стать драйвером экономики: нардеп Вениславский о перспективах отрасли после принятия Defence City
22 августа, 14:39 • 25544 просмотра
Пять загадочных детективов: что посмотреть в эти выходныеVideo
Эксклюзив
22 августа, 14:30 • 24962 просмотра
Инновации спасли Украину, теперь - время промышленного развития: генерал Дэвид Грандж об обороне, ВСУ и авиацииPhoto
Эксклюзив
22 августа, 13:07 • 24538 просмотра
Некачественные очки для военных на 25 миллионов. История одного преступленияPhoto
Эксклюзив
22 августа, 12:16 • 13761 просмотра
Военные отпуска: что меняет подписанный Президентом закон – объяснение эксперта
Соляр Украины 2025: вопросы и ответы о предстоящем годе
Эксклюзив
07:20 • 14986 просмотра
Знак Зодиака Дева: характеристика знака с аналитическим умом и чувствительным сердцем
День Государственного Флага Украины и День города Харькова: что еще отмечают 23 августа
Вкусные и питательные блюда из риса: топ интересных рецептов
Фармрынок завис в правовом вакууме: правительство медлит, а пациенты переплачивают
Эксклюзив
22 августа, 15:16 • 33105 просмотра
Зеленский переговорил с премьером Нидерландов: в фокусе - давление для изменения позиции москвы и гарантии безопасности

Киев • УНН

 • 158 просмотра

Президент Украины Владимир Зеленский провел разговор с Премьер-министром Нидерландов Диком Схоофом. Стороны обсудили необходимость давления на москву, гарантии безопасности и совместные проекты.

Зеленский переговорил с премьером Нидерландов: в фокусе - давление для изменения позиции москвы и гарантии безопасности

Президент Украины Владимир Зеленский поговорил с премьер-министром Нидерландов Диком Схоофом и указал, что стороны одинаково расценивают сигналы, звучащие из Москвы в эти дни, "нужно давление, которое изменит их позицию, и встреча на высшем уровне", также обсудили гарантии безопасности, и сейчас идет работа над их архитектурой, отметил Президент в соцсетях в субботу, пишет УНН.

Говорил с Премьер-министром Нидерландов Диком Схоофом. Конечно, говорили о нашей дипломатической работе с партнерами и встречах в Вашингтоне. Сейчас есть реальный шанс закончить эту войну. Украина готова к конструктивным шагам, которые могут приблизить реальный мир. Впрочем, Россия не демонстрирует никаких намерений к миру со своей стороны и продолжает обстрелы наших городов. Мы одинаково расцениваем все сигналы, которые звучат из Москвы в эти дни. Нужно давление, которое изменит их позицию, и встреча на высшем уровне, чтобы обсудить все вопросы

- указал Зеленский.

Обсудили гарантии безопасности. Сейчас команды Украины, США, европейских партнеров работают над их архитектурой. Все наработки будут готовы в ближайшие дни. Говорили о том, как Нидерланды могут увеличить свое участие в этом процессе и помочь с гарантированием безопасности

- отметил Президент.

По его словам, также говорили о совместных проектах, об инвестициях в украинское оборонное производство. "Готовим важные договоренности и встречу в ближайшее время. Спасибо!" - подчеркнул Зеленский.

"Сегодня в Украине очень особенный день – День Государственного флага. Спасибо, Дик, за такие важные и теплые слова поддержки нашим людям, всем украинцам. Мы очень ценим помощь со стороны Нидерландов и солидарность нидерландского народа. Спасибо, что стоите с нами и помогаете защищать жизнь", - отметил Президент.

Ермак: "Думаю, что первые драфты гарантий безопасности для Украины мы увидим на следующей неделе"22.08.25, 21:03 • 3140 просмотров

Юлия Шрамко

