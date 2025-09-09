Зеленский поздравил премьера Норвегии с успехом на выборах

$41.250.03
48.380.22
ukenru
14:25 • 1622 просмотра
Свириденко передала руководителю миссии МВФ письмо с запросом о новой программе сотрудничества
Эксклюзив
9 сентября, 07:55 • 33155 просмотра
В России в результате взрывов выведены из строя магистральный нефтепровод и региональный газопроводPhoto
Эксклюзив
9 сентября, 07:10 • 59215 просмотра
Несокрушимый бизнес. Импортер «Heel» возобновляет работу после прямого попадания российского дронаPhoto
Эксклюзив
9 сентября, 07:01 • 52584 просмотра
Стоит ли покупать квартиру осенью: эксперт рассказал о ценах и рисках на рынке недвижимостиPhoto
9 сентября, 06:31 • 33131 просмотра
Кабмин обновил правила бронирования и мобилизации: акцент на оборонных предприятиях и уточнение процедур
8 сентября, 21:35 • 29001 просмотра
США прекращают сотрудничество с Европой в противодействии дезинформации со стороны россии, Китая и Ирана
8 сентября, 17:31 • 27828 просмотра
Враг атаковал здание Кабмина ракетой "Искандер" - Ермак
8 сентября, 16:59 • 39828 просмотра
Ермак обсудил с Рубио гарантии безопасности и усиление санкций против рф
8 сентября, 15:42 • 57946 просмотра
Отбор на ЧМ-2026: сборная Украины проведет второй поединок в квалификации против АзербайджанаPhotoVideo
8 сентября, 12:50 • 29284 просмотра
Генсек НАТО отправится в Лондон на встречу в формате "Рамштайн" 9 сентября
Популярные новости
Apple готовится представить iPhone 17: как и когда смотреть презентацию9 сентября, 07:22 • 36577 просмотра
Свадьба на подиуме: дизайнер Катя Сильченко вышла замуж во время финала Ukrainian Fashion WeekPhoto9 сентября, 07:45 • 27746 просмотра
Удары по нефтеперерабатывающим заводам РФ способствуют прибыльности соответствующей отрасли в США - Reuters9 сентября, 08:15 • 6830 просмотра
Порошенко ставит рекорды обогащения – лишь за август задекларировал почти 1 млрд: до войны он зарабатывал такую сумму за 6 лет 12:18 • 8138 просмотра
С завтрашнего дня украинцам на ВОТ, не получившим паспорта РФ, грозит принудительная депортация - ЦПД12:18 • 4216 просмотра
публикации
Apple готовится представить iPhone 17: как и когда смотреть презентацию9 сентября, 07:22 • 36616 просмотра
Несокрушимый бизнес. Импортер «Heel» возобновляет работу после прямого попадания российского дронаPhoto
Эксклюзив
9 сентября, 07:10 • 59210 просмотра
Стоит ли покупать квартиру осенью: эксперт рассказал о ценах и рисках на рынке недвижимостиPhoto
Эксклюзив
9 сентября, 07:01 • 52581 просмотра
Отбор на ЧМ-2026: сборная Украины проведет второй поединок в квалификации против АзербайджанаPhotoVideo8 сентября, 15:42 • 57945 просмотра
АН-32П Firekiller: украинский самолет тушит масштабные пожары за границей8 сентября, 13:06 • 49199 просмотра
УНН Lite
Свадьба на подиуме: дизайнер Катя Сильченко вышла замуж во время финала Ukrainian Fashion WeekPhoto9 сентября, 07:45 • 27790 просмотра
Apple представит iPhone 17 на «Awe Dropping»: стоит ли ожидать «революционных» изменений?8 сентября, 15:39 • 30287 просмотра
Фильм «Нюрнберг» с Расселом Кроу и Лео Вудоллом претендует на «Оскар» и уже удивил критиковPhoto8 сентября, 15:06 • 29217 просмотра
Лауреаты премии MTV VMAs 2025: среди победителей Леди Гага и Ариана Гранде8 сентября, 06:53 • 98336 просмотра
Джесси Джей вернулась на сцену после операции по лечению рака: она выступила вместе с двухлетним сыномPhoto7 сентября, 08:47 • 55156 просмотра
Зеленский поздравил премьера Норвегии с успехом на выборах

Киев • УНН

 • 294 просмотра

Президент Украины Владимир Зеленский поздравил премьер-министра Норвегии Йонаса Гара Стере с успешными результатами выборов. Глава правительства Норвегии выразил соболезнования Зеленскому из-за российских ударов по мирным украинским городам.

Зеленский поздравил премьера Норвегии с успехом на выборах

Президент Украины Владимир Зеленский поздравил премьер-министра Норвегии Йонаса Гара Стере с успешным для него результатом выборов. Со своей стороны, глава правительства Норвегии выразил Зеленскому соболезнования в связи с ударами россиян по мирным жителям Украины, пишет УНН со ссылкой на страницу главы государства в Telegram.

Говорил с премьер-министром Норвегии Йонасом Гаром Стере. Поздравил с результатами выборов и пожелал успехов в дальнейшей работе для людей Норвегии 

- сообщил Президент.

Со своей стороны, глава правительства Норвегии выразил Зеленскому соболезнования в связи с гибелью украинцев из-за ударов россиян по мирным городам и общинам.

Йонас выразил соболезнования в связи с российскими ударами по нашим городам и общинам. Очень ценю такую солидарность и всю поддержку, которую имеем со стороны Норвегии. Для нас очень важно лидерство Норвегии в обеспечении безопасности. Скоординировали наши следующие контакты 

- подчеркнул Глава государства.

Напомним

Во вторник, 9 сентября на парламентских выборах в Норвегии победу одержала Лейбористская партия действующего главы правительства Йонаса Гара Стере, обеспечив себе еще четыре года пребывания у власти.

Антонина Туманова

