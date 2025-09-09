Зеленский поздравил премьера Норвегии с успехом на выборах
Киев • УНН
Президент Украины Владимир Зеленский поздравил премьер-министра Норвегии Йонаса Гара Стере с успешными результатами выборов. Глава правительства Норвегии выразил соболезнования Зеленскому из-за российских ударов по мирным украинским городам.
Говорил с премьер-министром Норвегии Йонасом Гаром Стере. Поздравил с результатами выборов и пожелал успехов в дальнейшей работе для людей Норвегии
Со своей стороны, глава правительства Норвегии выразил Зеленскому соболезнования в связи с гибелью украинцев из-за ударов россиян по мирным городам и общинам.
Йонас выразил соболезнования в связи с российскими ударами по нашим городам и общинам. Очень ценю такую солидарность и всю поддержку, которую имеем со стороны Норвегии. Для нас очень важно лидерство Норвегии в обеспечении безопасности. Скоординировали наши следующие контакты
Напомним
Во вторник, 9 сентября на парламентских выборах в Норвегии победу одержала Лейбористская партия действующего главы правительства Йонаса Гара Стере, обеспечив себе еще четыре года пребывания у власти.