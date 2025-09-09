Зеленський привітав прем’єра Норвегії з успіхом на виборах

Президент України Володимир Зеленський привітав прем’єр-міністра Норвегії Йонаса Гарома Стере з вдалим для нього результатом виборів. Зі свого боку, глава уряду Норвегії висловив Зеленському співчуття у зв’язку з ударами росіян по мирних мешканцях України, пише УНН з посиланням на сторінку глави держави у Telegram.

Йонас висловив співчуття у зв'язку з російськими ударами по наших містах і громадах. Дуже ціную таку солідарність і всю підтримку, яку маємо з боку Норвегії. Для нас дуже важливе лідерство Норвегії в гарантуванні безпеки. Скоординували наші наступні контакти