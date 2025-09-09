$41.250.03
Зеленський привітав прем’єра Норвегії з успіхом на виборах

Київ • УНН

 • 106 перегляди

Президент України Володимир Зеленський привітав прем'єр-міністра Норвегії Йонаса Гара Стере з успішними результатами виборів. Глава уряду Норвегії висловив співчуття Зеленському через російські удари по мирних українських містах.

Зеленський привітав прем’єра Норвегії з успіхом на виборах

Президент України Володимир Зеленський привітав прем’єр-міністра Норвегії Йонаса Гарома Стере з вдалим для нього результатом виборів. Зі свого боку, глава уряду Норвегії висловив Зеленському співчуття у зв’язку з ударами росіян по мирних мешканцях України, пише УНН з посиланням на сторінку глави держави у Telegram.

Говорив із премʼєр-міністром Норвегії Йонасом Гаром Стере. Привітав із результатами виборів і побажав успіхів у подальшій роботі для людей Норвегії 

- повідомив Президент.

Зі свого боку, очільник уряду Норвегії висловив Зеленському співчуття у зв’язку з загибеллю українців через удари росіян по мирних містах і громадах.

Йонас висловив співчуття у зв'язку з російськими ударами по наших містах і громадах. Дуже ціную таку солідарність і всю підтримку, яку маємо з боку Норвегії. Для нас дуже важливе лідерство Норвегії в гарантуванні безпеки. Скоординували наші наступні контакти 

- наголосив Глава держави.

Нагадаємо

У вівторок, 9 вересня на парламентських виборах у Норвегії перемогу здобула Лейбористська партія чинного голови уряду Йонаса Гара Стере, забезпечивши собі ще чотири роки перебування при владі.

Антоніна Туманова

ПолітикаНовини Світу
