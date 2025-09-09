Зеленський привітав прем’єра Норвегії з успіхом на виборах
Київ • УНН
Президент України Володимир Зеленський привітав прем'єр-міністра Норвегії Йонаса Гара Стере з успішними результатами виборів. Глава уряду Норвегії висловив співчуття Зеленському через російські удари по мирних українських містах.
Говорив із премʼєр-міністром Норвегії Йонасом Гаром Стере. Привітав із результатами виборів і побажав успіхів у подальшій роботі для людей Норвегії
Зі свого боку, очільник уряду Норвегії висловив Зеленському співчуття у зв’язку з загибеллю українців через удари росіян по мирних містах і громадах.
Йонас висловив співчуття у зв'язку з російськими ударами по наших містах і громадах. Дуже ціную таку солідарність і всю підтримку, яку маємо з боку Норвегії. Для нас дуже важливе лідерство Норвегії в гарантуванні безпеки. Скоординували наші наступні контакти
Нагадаємо
У вівторок, 9 вересня на парламентських виборах у Норвегії перемогу здобула Лейбористська партія чинного голови уряду Йонаса Гара Стере, забезпечивши собі ще чотири роки перебування при владі.