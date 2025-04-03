Зеленский посетил Ягодное, где оккупанты держали почти месяц в подвале всех жителей села

Президент Украины Владимир Зеленский посетил село Ягодное в Черниговской области, которое было оккупировано российскими войсками весной 2022 года, и где оккупанты почти месяц удерживали в тесном подвале более 350 человек. Об этом он сообщил в Telegram, передает УНН.

Детали

"Сегодня в Черниговской области. Приехал поддержать людей в Ягодном и сохранение памяти о том, что произошло здесь во время российской оккупации. Посетил школу, в которой россияне держали почти месяц всех жителей села", - написал Зеленский.

Село Ягодное находилось под оккупацией в течение марта 2022 года. российские военные держали в подвале местной школы более 350 человек из числа мирных жителей: среди них были женщины и дети. Площадь подвала - 197 м². За это время умерло 10 человек, еще 17 человек расстреляли российские оккупанты.

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"Это было одно из самых циничных российских преступлений этой войны, преступление именно против людей и всего человеческого и человечного", - заявил Зеленский.

"Сейчас в Ягодном уже многое отстроено, восстановлено. Работают и над мемориализацией того, через что, к сожалению, людям пришлось пройти. Никто из нас и никогда не забудет и не простит россии то, что она сделала", - указал Президент.

Дополнение

Владимир Зеленский накануне посетил медицинское учреждение в Днепре, где лечатся раненые воины.