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Зеленський відвідав Ягідне, де окупанти тримали майже місяць в підвалі усіх жителів села

Київ • УНН

 • 8688 перегляди

Президент України відвідав село Ягідне на Чернігівщині, де росіяни утримували понад 350 мешканців у підвалі школи. Він наголосив на важливості збереження пам'яті про злочини окупантів.

Зеленський відвідав Ягідне, де окупанти тримали майже місяць в підвалі усіх жителів села

Президент України Володимир Зеленський відвідав село Ягідне в Чернігівській області, яке було окуповане російськими військами навесні 2022 року, і де окупанти майже місяць утримували в тісному підвалі понад 350 людей. Про це він повідомив у Telegram, передає УНН.

Деталі

"Сьогодні на Чернігівщині. Приїхав підтримати людей у Ягідному та збереження памʼяті про те, що відбулося тут під час російської окупації. Відвідав школу, у якій росіяни тримали майже місяць усіх жителів села", - написав Зеленський.

Село Ягідне перебувало під окупацією впродовж березня 2022 року. російські військові тримали у підвалі місцевої школи понад 350 осіб з числа мирних жителів: серед них були жінки і діти. Площа підвалу - 197 м². За цей час померло 10 осіб, ще 17 людей розстріляли російські окупанти.

По пів квадратного метра на кожного: у КНДІСЕ розповіли про те, як військові рф тримали "на підвалі" жителів Чернігівщині16.07.23, 21:05 • 545893 перегляди

"Це був один із найбільш цинічних російських злочинів цієї війни, злочин саме проти людей і всього людського й людяного", - заявив Зеленський.

"Зараз у Ягідному вже багато відбудовано, відновлено. Працюють і над меморіалізацією того, через що, на жаль, людям довелося пройти. Ніхто з нас і ніколи не забуде й не пробачить росії те, що вона зробила", - вказав Президент.

Доповнення

Володимир Зеленський напередодні відвідав медичний заклад у Дніпрі, де лікуються поранені воїни.

Євген Устименко

Євген Устименко

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