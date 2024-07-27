Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ, которым поручил Кабинету министров в бюджете на 2025 год предусмотрел увеличение капитационной ставки для семейных врачей, оказывающих медицинскую помощь людям, проживающим в сельской местности.

Об этом рассказал министр здравоохранения Виктор Ляшко в эфире телемарафона, передает УНН.

Детали

Сегодня президент ко Дню медицинского работника подписал 5 указов, касающихся медицинского сообщества. Один из указов о том, чтобы правительство в бюджете на 2025 год предусмотрело увеличение капитационной ставки для семейных врачей, оказывающих медицинскую помощь людям, проживающим в сельской местности. Это позволит нам увеличить поступление средств в первичное звено и приведет к увеличению заработных плат медицинских работников, работающих в населенных пунктах с низкой плотностью населения и это позволит мотивировать приезжать молодых специалистов в сельские населенные пункты - сказал Ляшко.

Он добавил, что указ также предусматривает компенсацию для приобретения жилья, если медицинских работник меняет место работы и переезжает в другой населенный пункт.

Дополнение

Указ Президент Украины Владимира Зеленского №483/2024 предусматривает ряд поручений Кабмину, в частности:

установление повышенного корректирующего коэффициента к базовой капитационной ставки в программе государственных гарантий медицинского обслуживания населения на 2025 год в случаях, если медицинские услуги по оказанию первичной медицинской помощи предоставляются по месту обслуживания пациента в соответствии с декларациями в учреждениях здравоохранения, расположенных в сельской местности;

компенсации лизинговых платежей, связанных с приобретением работниками сферы здравоохранения (специалистами и профессионалами) жилья в связи с их переездом на новое место работы, с приоритизацией заполнения вакансий в сельской местности.



Также рассмотреть возможность принятия дополнительных мер по повышению доступности лекарственных средств и медицинских изделий, в том числе путем: обеспечения их доставки операторами почтовой связи, в том числе по программе «Доступные лекарства»;



внедрение стимулов для использования имеющейся, в том числе медицинской и аптечной, инфраструктуры;



расширение сети аптечных учреждений, центров первичной медицинской (медико-санитарной) помощи, осуществляющих деятельность, связанную с оборотом наркотических средств, психотропных веществ и прекурсоров, для покрытия и обеспечения доступа пациентов к этой категории препаратов, учитывая увеличение паллиативных, сложных пациентов, травм, связанных с вооруженной агрессией Российской Федерации против Украины.



Напомним,

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что министерство обороны и Генеральный штаб ВСУ до конца года должны развернуть медицинскую информационную систему в воинских частях, чтобы маршрут раненого был прозрачным и понятным. Также Президент поручил Кабинету министров обеспечить финансирование создания современного реабилитационного госпиталя.