Киев • УНН
Президент подписал указ об увеличении ставки для семейных врачей в сельской местности с 2025 года. Документ также предусматривает компенсацию жилья для медиков, которые переезжают в села.
Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ, которым поручил Кабинету министров в бюджете на 2025 год предусмотрел увеличение капитационной ставки для семейных врачей, оказывающих медицинскую помощь людям, проживающим в сельской местности.
Об этом рассказал министр здравоохранения Виктор Ляшко в эфире телемарафона, передает УНН.
Детали
Сегодня президент ко Дню медицинского работника подписал 5 указов, касающихся медицинского сообщества. Один из указов о том, чтобы правительство в бюджете на 2025 год предусмотрело увеличение капитационной ставки для семейных врачей, оказывающих медицинскую помощь людям, проживающим в сельской местности. Это позволит нам увеличить поступление средств в первичное звено и приведет к увеличению заработных плат медицинских работников, работающих в населенных пунктах с низкой плотностью населения и это позволит мотивировать приезжать молодых специалистов в сельские населенные пункты
Он добавил, что указ также предусматривает компенсацию для приобретения жилья, если медицинских работник меняет место работы и переезжает в другой населенный пункт.
Дополнение
Указ Президент Украины Владимира Зеленского №483/2024 предусматривает ряд поручений Кабмину, в частности:
Напомним,
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что министерство обороны и Генеральный штаб ВСУ до конца года должны развернуть медицинскую информационную систему в воинских частях, чтобы маршрут раненого был прозрачным и понятным. Также Президент поручил Кабинету министров обеспечить финансирование создания современного реабилитационного госпиталя.