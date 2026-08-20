Зеленский пообещал "справедливый и дальнобойный" ответ на массированный удар рф

Президент Украины Владимир Зеленский заверил, что ответ на массированный удар рф будет вполне справедливым и дальнобойным, передает УНН.

Мы обязательно ответим на этот российский удар так же, как и на другие российские удары, — ответим вполне справедливо и дальнобойно. Украинская дальнобойность будет получать еще больше ресурсов — заявил Зеленский во время вечернего видеообращения.

Президент напомнил, что в результате российского удара в ночь на 20 августа были убиты 16 человек.

Мои соболезнования родным и близким. Еще почти 50 человек были ранены. Повреждено более двух сотен объектов. Только домов — 86. Детская больница, социальная инфраструктура, торговые объекты. россия продолжает эту свою войну против людей и жизни, и остановить ее реально только силой, только совместной работой. И никто не должен оставаться один на один с таким врагом — резюмировал Зеленский.

Украина готова покупать ракеты для систем Patriot — Зеленский обратился к партнёрам после массированной атаки рф

Напомним

россия ночью атаковала Украину баллистическими ракетами, в частности «Цирконами», еще 44 ракетами, 168 дронами, двумя «Бандеролями»; сбито или подавлено 39 ракет, 145 дронов и все «Бандероли».