Зеленский пообещал "справедливый и дальнобойный" ответ на массированный удар рф
Киев • УНН
После атаки 20 августа погибли 16 человек, почти 50 получили ранения, повреждено более 200 объектов. Зеленский пообещал справедливый ответ.
Президент Украины Владимир Зеленский заверил, что ответ на массированный удар рф будет вполне справедливым и дальнобойным, передает УНН.
Мы обязательно ответим на этот российский удар так же, как и на другие российские удары, — ответим вполне справедливо и дальнобойно. Украинская дальнобойность будет получать еще больше ресурсов
Президент напомнил, что в результате российского удара в ночь на 20 августа были убиты 16 человек.
Мои соболезнования родным и близким. Еще почти 50 человек были ранены. Повреждено более двух сотен объектов. Только домов — 86. Детская больница, социальная инфраструктура, торговые объекты. россия продолжает эту свою войну против людей и жизни, и остановить ее реально только силой, только совместной работой. И никто не должен оставаться один на один с таким врагом
Украина готова покупать ракеты для систем Patriot — Зеленский обратился к партнёрам после массированной атаки рф20.08.26, 20:19 • 1806 просмотров
Напомним
россия ночью атаковала Украину баллистическими ракетами, в частности «Цирконами», еще 44 ракетами, 168 дронами, двумя «Бандеролями»; сбито или подавлено 39 ракет, 145 дронов и все «Бандероли».