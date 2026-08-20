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Зеленський пообіцяв "справедливу і далекобійну" відповідь на масований удар рф

Київ • УНН

 • 174 перегляди

Після атаки 20 серпня загинули 16 людей, майже 50 поранені та пошкоджено понад 200 об’єктів. Зеленський пообіцяв справедливу відповідь.

Зеленський пообіцяв "справедливу і далекобійну" відповідь на масований удар рф

Президент України Володимир Зеленський запевнив, що відповідь на масований удар рф буде цілком справедливою і далекобійною, передає УНН.

Ми обов’язково відповімо на цей російський удар так само, як і на інші російські удари, – відповімо цілком справедливо й далекобійно. Українська далекобійність буде отримувати ще більше ресурсу 

- заявив Зеленський під час вечірнього відеозвернення. 

Президент нагадав, що російським ударом у ніч на 20 серпня були вбиті 16 людей.

Мої співчуття рідним та близьким. Ще майже 50 людей були поранені. Пошкоджено більше двох сотень об’єктів. Тільки будинків – 86. Дитяча лікарня, соціальна інфраструктура, торговельні об’єкти. росія продовжує цю свою війну проти людей і життя, і зупинити її реально тільки силою, тільки спільною роботою. І ніхто не має залишатися наодинці проти такого ворога 

- резюмував Зеленський. 

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Нагадаємо

росія вночі атакувала Україну балістикою, зокрема "Цирконами", ще 44 ракетами, 168 дронами, двома "Бандеролями", збито або придушено 39 ракет, 145 дронів і всі "Бандеролі".

Антоніна Туманова

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