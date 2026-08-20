Зеленський пообіцяв "справедливу і далекобійну" відповідь на масований удар рф
Київ • УНН
Після атаки 20 серпня загинули 16 людей, майже 50 поранені та пошкоджено понад 200 об’єктів. Зеленський пообіцяв справедливу відповідь.
Президент України Володимир Зеленський запевнив, що відповідь на масований удар рф буде цілком справедливою і далекобійною, передає УНН.
Ми обов’язково відповімо на цей російський удар так само, як і на інші російські удари, – відповімо цілком справедливо й далекобійно. Українська далекобійність буде отримувати ще більше ресурсу
Президент нагадав, що російським ударом у ніч на 20 серпня були вбиті 16 людей.
Мої співчуття рідним та близьким. Ще майже 50 людей були поранені. Пошкоджено більше двох сотень об’єктів. Тільки будинків – 86. Дитяча лікарня, соціальна інфраструктура, торговельні об’єкти. росія продовжує цю свою війну проти людей і життя, і зупинити її реально тільки силою, тільки спільною роботою. І ніхто не має залишатися наодинці проти такого ворога
Україна готова купувати ракети для систем Patriot - Зеленський звернувся до партнерів після масованої атаки рф20.08.26, 20:19 • 1448 переглядiв
Нагадаємо
росія вночі атакувала Україну балістикою, зокрема "Цирконами", ще 44 ракетами, 168 дронами, двома "Бандеролями", збито або придушено 39 ракет, 145 дронів і всі "Бандеролі".