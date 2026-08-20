Зеленський пообіцяв "справедливу і далекобійну" відповідь на масований удар рф

Президент України Володимир Зеленський запевнив, що відповідь на масований удар рф буде цілком справедливою і далекобійною, передає УНН.

Ми обов’язково відповімо на цей російський удар так само, як і на інші російські удари, – відповімо цілком справедливо й далекобійно. Українська далекобійність буде отримувати ще більше ресурсу

Президент нагадав, що російським ударом у ніч на 20 серпня були вбиті 16 людей.

Мої співчуття рідним та близьким. Ще майже 50 людей були поранені. Пошкоджено більше двох сотень об’єктів. Тільки будинків – 86. Дитяча лікарня, соціальна інфраструктура, торговельні об’єкти. росія продовжує цю свою війну проти людей і життя, і зупинити її реально тільки силою, тільки спільною роботою. І ніхто не має залишатися наодинці проти такого ворога