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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Зеленский показал видео с украинскими оборонными разработками для моря, суши и воздуха

Зеленский показал видео с украинскими оборонными разработками для моря, суши и воздуха

Киев  •  УНН

17 августа 2024, 07:35  •  14663 просмотра

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Президент Украины продемонстрировал видео с разработками отечественного оборонного комплекса для моря, суши и воздуха, которые уничтожают российский потенциал.

Президент Украины Владимир Зеленский показал видео в своем Telegram, где собраны разработки украинского оборонного комплекса, пишет УНН.

"На море: Нептун, Sea Baby, MAGURA V5. На земле: Богдана, Стугна, Корсар. В воздухе: Бобер, Морок, Лютый. Наши украинские разработки, которые очищают Черное море, добавляют силы нашему государству и уничтожают российский потенциал", - написал Зеленский.

Напомним

Министр цифровой трансформации сообщил, что 95% дронов для ВСУ производятся в Украине. Производство растет, около 300 компаний занимаются изготовлением различных типов дронов, включая FPV и разведывательные.

Ирина Колесник

Ирина Колесник

ВойнаТехнологии
vooruzhennie-sili-ukrainiВооруженные силы Украины
chyornoe-moreЧерное море
volodymyr-zelenskyiВладимир Зеленский
ukrainaУкраина
polshaПольша
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