Зеленский показал видео с украинскими оборонными разработками для моря, суши и воздуха

Президент Украины Владимир Зеленский показал видео в своем Telegram, где собраны разработки украинского оборонного комплекса, пишет УНН.

"На море: Нептун, Sea Baby, MAGURA V5. На земле: Богдана, Стугна, Корсар. В воздухе: Бобер, Морок, Лютый. Наши украинские разработки, которые очищают Черное море, добавляют силы нашему государству и уничтожают российский потенциал", - написал Зеленский.

Напомним

Министр цифровой трансформации сообщил, что 95% дронов для ВСУ производятся в Украине. Производство растет, около 300 компаний занимаются изготовлением различных типов дронов, включая FPV и разведывательные.