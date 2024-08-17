Зеленский показал видео с украинскими оборонными разработками для моря, суши и воздуха
Киев • УНН
Президент Украины продемонстрировал видео с разработками отечественного оборонного комплекса для моря, суши и воздуха, которые уничтожают российский потенциал.
Президент Украины Владимир Зеленский показал видео в своем Telegram, где собраны разработки украинского оборонного комплекса, пишет УНН.
"На море: Нептун, Sea Baby, MAGURA V5. На земле: Богдана, Стугна, Корсар. В воздухе: Бобер, Морок, Лютый. Наши украинские разработки, которые очищают Черное море, добавляют силы нашему государству и уничтожают российский потенциал", - написал Зеленский.
Напомним
Министр цифровой трансформации сообщил, что 95% дронов для ВСУ производятся в Украине. Производство растет, около 300 компаний занимаются изготовлением различных типов дронов, включая FPV и разведывательные.