Зеленский показал кадры из Харькова и призвал партнеров предоставить ПВО для защиты

Президент Украины Владимир Зеленский показал последствия российского удара по Харькову и отметил важность ПВО для защиты города, пишет УНН.

"Харьков снова под ударами российских бомб. Получил все доклады. По состоянию на сейчас известно об одном погибшем, есть раненые. Все необходимые службы на местах, помогают людям. Спасибо всем, кто вовлечен", - Зеленский.

По его словам, часть Харькова осталась без электроснабжения, из-за чего остановилось метро. Сейчас ведутся все необходимые работы для восстановления нормального состояния города.

"Современная ПВО для Украины, сильная боевая авиация, дальнобойное оружие и достаточная решимость партнеров – это то, что точно сможет остановить российских террористов", - подчеркнул он.

Украине нужны хотя бы семь дополнительных систем ПВО Patriot - Зеленский

Напомним

Число пострадавших в результате вражеского удара управляемыми авиабомбами по Харькову возросло до 10 человек, один человек погиб.