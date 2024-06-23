Ворожий удар по Харкову: серед постраждалих двоє підлітків
Київ • УНН
Двоє підлітків віком 15 та 16 років були серед 10 осіб, які постраждали внаслідок ворожого авіаудару по цивільних об'єктах у Харкові
В результаті сьогоднішнього ворожого удару по Харкову двоє підлітків отримали поранення. Про це у своєму Телеграм-каналі повідомив голова Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов, передає УНН.
Загалом, за повідомленням місцевої влади, одна людина загинула, ще 10 отримали поранення.
"Внаслідок ворожого авіаційного удару по цивільним об‘єктам Шевченківського та Холодногірського районах Харкова травмовано 10 людей. 1 людина загинула. Серед постраждалих двоє підлітків 15 та 16 років. Двоє постраждалих у важкому стані. Одна людина дістала травми середнього ступеня", - повідомив Синєгубов.
Влучання зафіксовані по приватному сектору та дитячому навчальному закладу.
"Без світла наразі половина споживачів Харкова. Фахівці вже працюють над поверненням електроенергії", - додав Синєгубов.
Половина Харкова знеструмлена після ворожих ударів – міський голова23.06.24, 16:26 • 39098 переглядiв
Нагадаємо, 23 червня близько 15 години у Харкові було оголошено повітряну тривогу, місцева влада повідомила про атаку міста керованими авіабомбами. Пізніше стало відомо, що під удар потрапив приватний сектор міста.