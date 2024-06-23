Половина Харкова знеструмлена після ворожих ударів – міський голова
Київ • УНН
У місті зупинено рух метро
Мер Харкова Ігор Терехов в ефірі телемарафону повідомив, що в результаті ворожих ударів керованими авіабомбами, наразі майже половина міста залишилась без електропостачання, передає УНН.
За словами міського голови під удари сьогодні потрапили Шевченківський та Холодногірський райони міста.
"На жаль, немає енергопостачання десь приблизно в половини міста, зупинилась робота метрополітену, зупинився наземний електротранспорт і зараз ми працюємо над тим щоб випустити на маршрути автобуси для того щоби людям було зручно добиратися", - сказав Терехов.
Нагадаємо, 23 червня близько 15 години у Харкові було оголошено повітряну тривогу, місцева влада повідомила про атаку міста керованими авіабомбами. Пізніше стало відомо, що під удар потрапив приватний сектор міста. В результаті дій ворога загинула одна людина, ще восьмеро – отримали поранення.