Мэр Харькова Игорь Терехов в эфире телемарафона сообщил, что в результате вражеских ударов управляемыми авиабомбами, сейчас почти половина города осталась без электроснабжения, передает УНН.

По словам городского головы под удары сегодня попали Шевченковский и Холодногорский районы города.

""К сожалению, нет энергоснабжения где - то примерно в половины города, остановилась работа метрополитена, остановился наземный электротранспорт и сейчас мы работаем над тем чтобы выпустить на маршруты автобусы для того чтобы людям было удобно добираться", - сказал Терехов.

Напомним, 23 июня около 15 часов в Харькове была объявлена воздушная тревога, местные власти сообщили об атаке города управляемыми авиабомбами. Позже стало известно, что под удар попал частный сектор города. В результате действий врага погиб один человек, еще восемь – получили ранения.