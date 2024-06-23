В результате сегодняшнего вражеского удара по Харькову двое подростков получили ранения. Об этом в своем Телеграм-канале сообщил председатель Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов, передает УНН.

Всего, по сообщению местных властей, один человек погиб, еще 10 получили ранения.

"В результате вражеского авиационного удара по гражданским объектам Шевченковского и Холодногорского районах Харькова травмированы 10 человек. 1 человек погиб. Среди пострадавших двое подростков 15 и 16 лет. Двое пострадавших в тяжелом состоянии. Один человек получил травмы средней степени", - сообщил Синегубов.

Попадания зафиксированы по частному сектору и детскому учебному заведению.

"Без света сейчас половина потребителей Харькова. Специалисты уже работают над возвратом электроэнергии", - добавил Синегубов.

Половина Харькова обесточена после вражеских ударов-городской голова

Напомним, 23 июня около 15 часов в Харькове была объявлена воздушная тревога, местные власти сообщили об атаке города управляемыми авиабомбами. Позже стало известно, что под удар попал частный сектор города.