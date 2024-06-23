Зеленський показав кадри з Харкова та закликав партнерів надати ППО для захисту
Київ • УНН
В результаті російського удару по Харкову одна людина загинула, а частина міста залишилася без електрики
Президент України Володимир Зеленський показав наслідки російського удару по Харкову та наголосив на важливості ППО для захисту міста, пише УНН.
"Харків знову під ударами російських бомб. Отримав усі доповіді. Станом на зараз відомо про одного загиблого, є поранені. Всі необхідні служби на місцях, допомагають людям. Дякую всім, хто залучений",- Зеленський.
За його словами, частина Харкова залишилася без електропостачання, через що зупинилося метро. Зараз ведуться всі необхідні роботи для відновлення нормального стану міста.
"Сучасна ППО для України, сильна бойова авіація, далекобійна зброя й достатня рішучість партнерів – це те, що точно зможе зупинити російських терористів", - наголосив він.
Україні потрібні хоча б сім додаткових систем ППО Patriot - Зеленський27.05.24, 16:28 • 17623 перегляди
Нагадаємо
Кількість постраждалих в результаті ворожого удару керованими авіабомбами по Харкову зросла до 10 осіб, одна людина загинула.