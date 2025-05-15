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Рютте: есть "осторожный оптимизм" на фоне потенциальных переговоров Украины и рф, но все зависит от москвы
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Зеленский показал фото с женой в вышиванках

Киев • УНН

 • 1602 просмотра

Владимир и Елена Зеленские в День вышиванки поделились фото в вышиванках, подчеркнув важность сохранения украинских традиций и передачи их следующим поколениям.

Зеленский показал фото с женой в вышиванках

Президент Украины Владимир Зеленский показал в соцсетях совместное с первой леди Еленой Зеленской фото в вышиванках в День вышиванки, пишет УНН.

Сегодня – об очень важном: наши корни, семью. Смыслы, которые в этом году объединены одной датой. В каждом узоре украинских вышиванок – сила рода, традиций, истории. Сила многих людей, благодаря которым мы все есть. Связь, которая передается между поколениями и которую должны беречь и ценить. Обязательно сохраним и передадим украинское, наше родное, следующим поколениям. С Днем вышиванки и Днем семьи, Украина!

- указал Зеленский в подписи к фото.

День вышиванки, Международный день семьи: что отмечают 15 мая15.05.25, 06:15 • 7606 просмотров

Юлия Шрамко

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