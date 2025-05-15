Зеленский показал фото с женой в вышиванках

Президент Украины Владимир Зеленский показал в соцсетях совместное с первой леди Еленой Зеленской фото в вышиванках в День вышиванки, пишет УНН.

Сегодня – об очень важном: наши корни, семью. Смыслы, которые в этом году объединены одной датой. В каждом узоре украинских вышиванок – сила рода, традиций, истории. Сила многих людей, благодаря которым мы все есть. Связь, которая передается между поколениями и которую должны беречь и ценить. Обязательно сохраним и передадим украинское, наше родное, следующим поколениям. С Днем вышиванки и Днем семьи, Украина!