Зеленський показав фото з дружиною у вишиванках

$41.540.04
46.590.50
ukenru
Рютте: є "обережний оптимізм" на тлі потенційних переговорів України та рф, але все залежить від москви
06:00 • 12858 перегляди

Рютте: є "обережний оптимізм" на тлі потенційних переговорів України та рф, але все залежить від москви

14 травня, 18:32 • 81689 перегляди

Кубок України: "Шахтар" переміг "Динамо" в серії післяматчевих пенальті

14 травня, 14:42 • 90742 перегляди

Віткофф і Рубіо прибудуть до Стамбула для участі в переговорах щодо України 16 травня - ЗМІ

14 травня, 13:55 • 170560 перегляди

Другий півфінал Євробачення-2025: хто виступить і де дивитися

Ексклюзив
14 травня, 13:50 • 81664 перегляди

“Хоче розширити повноваження до небес”: Янченко пояснила, чому голова АРМА Дума чинить спротив реформі

14 травня, 13:18 • 59346 перегляди

Рада Європи дала старт створенню Спеціального трибуналу щодо агресії рф проти України

14 травня, 12:09 • 143378 перегляди

Перемовини у Туреччині: що відомо про можливу зустріч Зеленського і путіна

Ексклюзив
14 травня, 07:33 • 57990 перегляди

Агресивна поведінка серед підлітків: психологиня розповіла про причини та надала рекомендації батькам

Ексклюзив
14 травня, 07:17 • 73824 перегляди

Біткоїн - це індикатор фінансової та політичної кон'юнктури. Фінтехексперт розповіла, чому виросла крипта

14 травня, 05:56 • 63818 перегляди

Зеленський про можливу ​​тривалість війни: не десять років

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+15°
6.1м/с
57%
742мм
Популярнi новини

ЗСУ показали ефектне знищення Т-72 та двох бронемашин рф на Покровському напрямку

02:04 • 25451 перегляди

ISW: рф вимагає відмови НАТО від політики відкритих дверей для України і встановлення проксі-уряду в Києві

02:38 • 57620 перегляди

В Чорному та Азовському морях кораблі рф відсутні, але є загроза в Середземному - ВМС

03:36 • 22268 перегляди

Вибухи пролунали у низці обласних центрів України 15 травня

04:23 • 75583 перегляди

Netflix анонсував випуск нового сезону і показав тизер "Бріджертонів"

05:19 • 28943 перегляди
Публікації

“Сірий” ринок електроніки у 2025 році має скоротитися – міжнародні експерти

14 травня, 16:34 • 80397 перегляди

Перемовини у Стамбулі: головні заяви та події напередодні зустрічі України та рф

14 травня, 16:00 • 146418 перегляди

Другий півфінал Євробачення-2025: хто виступить і де дивитися

14 травня, 13:55 • 170504 перегляди

Перемовини у Туреччині: що відомо про можливу зустріч Зеленського і путіна

14 травня, 12:09 • 143340 перегляди

Досвід малої приватизації на прикладі Вінницького інституту землеустрою: нестиковки та переможець з "душком"

14 травня, 09:23 • 165456 перегляди
Реклама
Актуальнi люди

Дональд Трамп

Володимир Зеленський

Біньямін Нетаньяху

Фрідріх Мерц

Руслан Стефанчук

Актуальні місця

Україна

Сполучені Штати

Київ

Польща

Ізраїль

Реклама
УНН Lite

Брюс Спрінгстін назвав адміністрацію Трампа "корумпованою, некомпетентною і зрадницькою"

07:51 • 744 перегляди

Netflix анонсував випуск нового сезону і показав тизер "Бріджертонів"

05:19 • 29647 перегляди

Кім Кардаш’ян зявилась на судовому засіданні у Парижі у діамантах на мільйони доларів

14 травня, 14:08 • 46507 перегляди

Євробачення 2025: хто потрапить в ТОП-5 - прогнози букмекерів

14 травня, 11:12 • 68686 перегляди

Як врятувати перестиглі банани: три простих рецепти

14 травня, 09:18 • 78927 перегляди
Актуальне

FAB-250

Нафта марки Brent

Рейс 17 Malaysia Airlines

Boeing 747

Grand Theft Auto

Зеленський показав фото з дружиною у вишиванках

Київ • УНН

 • 2220 перегляди

Володимир та Олена Зеленські у День вишиванки поділилися фото у вишиванках, наголосивши на важливості збереження українських традицій та передачі їх наступним поколінням.

Зеленський показав фото з дружиною у вишиванках

Президент України Володимир Зеленський показав у соцмережах спільне з першою леді Оленою Зеленською фото фото у вишиванках у День вишиванки, пише УНН.

Сьогодні – про дуже важливе: наше коріння, родину. Сенси, які цього року обʼєднані однією датою. У кожному візерунку українських вишиванок – сила роду, традицій, історії. Сила багатьох людей, завдяки яким ми всі є. Звʼязок, який передається між поколіннями і який маємо берегти та цінувати. Обов’язково збережемо й передамо українське, наше рідне, наступним поколінням. З Днем вишиванки і Днем сімʼї, Україно!

- вказав Зеленський у підписі до фото.

День вишиванки, Міжнародний день сімʼї: що відзначають 15 травня15.05.25, 06:15 • 8398 переглядiв

Юлія Шрамко

Юлія Шрамко

СуспільствоКультура
Володимир Зеленський
Україна
Олена Зеленська
Brent
$63.97
Bitcoin
$102,323.70
S&P 500
$5,892.31
Tesla
$348.33
Газ TTF
$35.31
Золото
$3,153.36
Ethereum
$2,575.21