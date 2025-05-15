Зеленський показав фото з дружиною у вишиванках
Київ • УНН
Володимир та Олена Зеленські у День вишиванки поділилися фото у вишиванках, наголосивши на важливості збереження українських традицій та передачі їх наступним поколінням.
Президент України Володимир Зеленський показав у соцмережах спільне з першою леді Оленою Зеленською фото фото у вишиванках у День вишиванки, пише УНН.
Сьогодні – про дуже важливе: наше коріння, родину. Сенси, які цього року обʼєднані однією датою. У кожному візерунку українських вишиванок – сила роду, традицій, історії. Сила багатьох людей, завдяки яким ми всі є. Звʼязок, який передається між поколіннями і який маємо берегти та цінувати. Обов’язково збережемо й передамо українське, наше рідне, наступним поколінням. З Днем вишиванки і Днем сімʼї, Україно!
День вишиванки, Міжнародний день сімʼї: що відзначають 15 травня15.05.25, 06:15 • 8398 переглядiв