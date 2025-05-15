Зеленський показав фото з дружиною у вишиванках

Президент України Володимир Зеленський показав у соцмережах спільне з першою леді Оленою Зеленською фото фото у вишиванках у День вишиванки, пише УНН.

Сьогодні – про дуже важливе: наше коріння, родину. Сенси, які цього року обʼєднані однією датою. У кожному візерунку українських вишиванок – сила роду, традицій, історії. Сила багатьох людей, завдяки яким ми всі є. Звʼязок, який передається між поколіннями і який маємо берегти та цінувати. Обов’язково збережемо й передамо українське, наше рідне, наступним поколінням. З Днем вишиванки і Днем сімʼї, Україно!