Зеленский подвел итоги встречи с президентом Азербайджана
Зеленский подвел итоги первой встречи в Азербайджане с Алиевым, подписано шесть документов. Обсуждены оборона, энергетика, гуманитарка и мир.
Президент Украины Владимир Зеленский сообщил о результатах переговоров с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым после своего первого визита в страну. Стороны провели седьмую встречу за более чем четыре года и подписали шесть документов в различных сферах. Об этом он написал в Telegram, пишет УНН.
По словам главы государства, Украина и Азербайджан имеют высокий уровень двусторонних отношений, которые базируются на взаимном уважении.
Первый визит в Азербайджан и наша седьмая встреча за более чем четыре года. Очень высокий уровень отношений, и важно, что это отношения, основанные на уважении
Оборонное сотрудничество и энергетика
Одним из ключевых направлений переговоров стал военно-промышленный комплекс. Стороны договорились развивать и углублять сотрудничество в этой сфере.
Также во время встречи обсудили вопросы энергетики, в частности продолжение действующих инициатив и запуск новых проектов. Президент поблагодарил Азербайджан за помощь.
Благодарен Азербайджану за 11 пакетов энергетической помощи, в том числе во время прошлой сложной зимы
Гуманитарная поддержка и дальнейшие договоренности
Отдельное внимание стороны уделили гуманитарной поддержке Украины и усилиям по восстановлению мира. Зеленский также поблагодарил за поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины.
Мы сделали очень серьезный шаг, и в ближайшее время будут подписаны новые документы
