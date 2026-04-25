Украина и Азербайджан подписали ряд соглашений, в частности, в сфере безопасности - Зеленский

Украина и Азербайджан подписали 6 документов в различных направлениях, в частности, по безопасности. Об этом заявил Президент Украины Владимир Зеленский во время брифинга с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым в субботу в Азербайджане, передает корреспондент УНН.

Мы сегодня подписали 6 документов. Деталями обязательно наши команды позже поделятся. Это разные направления. Сегодня направление №1 - это безопасность, это ОПК. Украина продемонстрировала стойкость во время этой войны против агрессора и сегодня делится своим опытом - сказал Зеленский.

Он добавил, что это важные направления, которые точно увеличат и безопасность обеих стран, и товарооборот.

"Мы говорили об энергетике. Также наше сотрудничество. Это сегодня вызов во всем мире. Не только вызов в Украине, а и в Европе из-за войны в Иране. Поэтому здесь нужны стабильные партнеры. Важно, что мы проговорили и мирные усилия. Для Украины важно, чтобы Россия нашла в себе силы закончить эту несправедливую войну. Мы высоко ценим роль в медиации этого процесса. Мы поделились с президентом Азербайджана, что мы готовы к трехсторонним переговорам", - добавил Зеленский.

Президент Зеленский в Азербайджане встретился с украинской экспертной командой, которая делится опытом защиты неба и инфраструктуры. Эксперты доложили о результатах работы по программе оборонного сотрудничества, Украина расширяет сотрудничество от дронов.