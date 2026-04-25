В Буче неизвестный устроил хаотичную стрельбу на улице, стрелка задержали - полиция
40 лет аварии на ЧАЭС: как зона отчуждения адаптируется к новым реалиям
Украине удалось вернуть 193 воинов из российского плена - Зеленский
ЕС открывает двери для старта переговоров с Украиной о вступлении, могут начаться уже в ближайшие недели - СМИ
Выборы главы Федерации профсоюзов Украины: большинство организаций определилось с кандидатами
АМКУ требует от АЗС не накручивать цены на топливо, ориентироваться на ситуацию на рынке
Как проверить свой трудовой стаж, исправить ошибки и не потерять годы
Liver Onco 2026: новый уровень междисциплинарного взаимодействия в лечении опухолей печени
ЕС ударит по нефти, банкам и теневому флоту – что входит в 20-й пакет санкций против россии
Кредит ЕС для Украины предусматривает по 45 млрд евро ежегодно - как и на что поделены средства
Украина и Азербайджан подписали ряд соглашений, в частности, в сфере безопасности - Зеленский

Киев • УНН

 • 330 просмотра

Украина и Азербайджан подписали 6 документов в различных направлениях, в частности, безопасности и ОПК. Зеленский подчеркнул обмен опытом, энергетику и готовность к трехсторонним переговорам.

Украина и Азербайджан подписали 6 документов в различных направлениях, в частности, по безопасности. Об этом заявил Президент Украины Владимир Зеленский во время брифинга с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым в субботу в Азербайджане, передает корреспондент УНН.

Мы сегодня подписали 6 документов. Деталями обязательно наши команды позже поделятся. Это разные направления. Сегодня направление №1 - это безопасность, это ОПК. Украина продемонстрировала стойкость во время этой войны против агрессора и сегодня делится своим опытом

- сказал Зеленский.

Детали

Он добавил, что это важные направления, которые точно увеличат и безопасность обеих стран, и товарооборот.

"Мы говорили об энергетике. Также наше сотрудничество. Это сегодня вызов во всем мире. Не только вызов в Украине, а и в Европе из-за войны в Иране. Поэтому здесь нужны стабильные партнеры. Важно, что мы проговорили и мирные усилия. Для Украины важно, чтобы Россия нашла в себе силы закончить эту несправедливую войну. Мы высоко ценим роль в медиации этого процесса. Мы поделились с президентом Азербайджана, что мы готовы к трехсторонним переговорам", - добавил Зеленский.

Напомним

Президент Зеленский в Азербайджане встретился с украинской экспертной командой, которая делится опытом защиты неба и инфраструктуры. Эксперты доложили о результатах работы по программе оборонного сотрудничества, Украина расширяет сотрудничество от дронов.

Павел Башинский

Политика