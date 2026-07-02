Зеленский подтвердил переговоры Умерова и Кушнера в течение последних двух дней
Киев • УНН
Президент Зеленский сообщил о переговорах секретаря СНБО Умерова и зятя Трампа Кушнера. Он надеется на визит Кушнера и Уиткоффа в Украину, несмотря на тупик в мирных усилиях.
Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что секретарь СНБО Рустем Умеров и зять президента США Дональда Трампа Джаред Кушнер провели переговоры в течение последних двух дней, передает УНН со ссылкой на The Guardian.
Детали
Выступая на одном из мест, пострадавших в результате разрушительной российской атаки на Киев, когда спасатели разбирали завалы, Зеленский сказал, что он все еще надеется на визит Кушнера и спецпредставителя Стива Уиткоффа в Украину, несмотря на то, что мирные усилия, поддерживаемые США, по прекращению войны зашли в тупик.
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Контекст
В ночь на 2 июля Россия совершила массированную комбинированную атаку по Украине. По данным Воздушных сил ВСУ, противник применил 74 ракеты различных типов и 496 беспилотников. Основным направлением удара россияне выбрали Киев. Силы противовоздушной обороны обезвредили 524 воздушные цели: 48 ракет и 476 БПЛА.
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