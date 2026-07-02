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Зеленский подтвердил переговоры Умерова и Кушнера в течение последних двух дней

Киев • УНН

 • 756 просмотра

Президент Зеленский сообщил о переговорах секретаря СНБО Умерова и зятя Трампа Кушнера. Он надеется на визит Кушнера и Уиткоффа в Украину, несмотря на тупик в мирных усилиях.

Зеленский подтвердил переговоры Умерова и Кушнера в течение последних двух дней

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что секретарь СНБО Рустем Умеров и зять президента США Дональда Трампа Джаред Кушнер провели переговоры в течение последних двух дней, передает УНН со ссылкой на The Guardian.

Детали

Выступая на одном из мест, пострадавших в результате разрушительной российской атаки на Киев, когда спасатели разбирали завалы, Зеленский сказал, что он все еще надеется на визит Кушнера и спецпредставителя Стива Уиткоффа в Украину, несмотря на то, что мирные усилия, поддерживаемые США, по прекращению войны зашли в тупик.

"Мы за справедливый мир, а пока его нет – за справедливый ответ" - Зеленский о массированной атаке рф02.07.26, 17:41 • 1014 просмотров

Контекст

В ночь на 2 июля Россия совершила массированную комбинированную атаку по Украине. По данным Воздушных сил ВСУ, противник  применил 74 ракеты различных типов и 496 беспилотников. Основным направлением удара россияне выбрали Киев. Силы противовоздушной обороны обезвредили 524 воздушные цели: 48 ракет и 476 БПЛА.

Российская атака в Киеве унесла жизни уже 21 человека02.07.26, 16:43 • 1904 просмотра

Антонина Туманова

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